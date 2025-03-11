又大又便宜！富山湾荧光鱿丰收

春天的味道——荧光鱿的季节到来。富山湾是著名的荧光鱿产地，但在2023年却创下最低渔获量纪录。去年新年，能登半岛发生地震，人们曾担心渔获量因此受影响，没想到3月开始设置的定置渔网却创下佳绩。东京丰洲市场（江东区）连续数日进货大量荧光鱿，以便宜的价格出售。

个大肥美、鲜味浓厚，比前年便宜3成！

“捕捞荧光鱿”是富山湾春天的代表性活动，有着惊人的丰收量记录。2023年的总渔获量为418吨，这是从1953年有纪录以来，最惨淡的数字。不过去年3月1日解除定置渔网禁令后，仅一个月就达到约1200吨的收获量，是前年同月（70吨）的17倍，可以说前景看好。

当然，其市场价也大幅下降。4月上旬丰洲市场的富山产荧光鱿的批发价，一盘（300-400克）煮熟品是400-700日元（中位数500日元），去年4月上旬是800-2300日元（中位数1500日元），去年比前年便宜了3成。此外，市场相关人士都评价说富山产的品质绝佳，可谓“个大肥美，鲜味浓厚”。



荧光鱿有寄生虫风险，一般煮熟后再出货（图片：PIXTA）

兵库拥有日本第一的渔获量，但富山产最具知名度

日本的荧光鱿是从洄游日本海的鱼群中捕捞，先煮熟或冷冻后，再出货到各地。富山产的尤其闻名，但其实兵库县的日本海侧、滨坂港、香住港等但马地区的产量更多。

那为什么一提到荧光鱿，富山产的更令人印象深刻呢？其原因在于这个时期出现在富山湾沿岸的搁浅景象深具影响力。荧光鱿栖息在近海水深约200米的海底，它们会为了产卵，用傍晚到深夜这段时间游到海面，发出蓝色的光芒，这便是其名字的由来。而部分荧光鱿会被冲上岸，造成搁浅景象，使得沿岸浮现无数蓝色光芒，这便是本地春天具有代表性的景色。在富山湾用定置渔网将之一网打尽的捕捞行动，也被列入观光船的参观行程中，非常受欢迎。



营造出奇幻光景的荧光鱿搁浅（图片：PIXTA）

另一方面，由于兵库县是在近海用水底拖网捕鱼，荧光鱿从海底被捞上来时会变衰弱，因此鲜少会在水面上发光。

而且兵库产的荧光鱿是在雌雄混杂的状态下捞起，富山湾却只有产卵期的肥美雌鱿鱼，加之捕捞地距离港口近，因此能迅速出货也是一大强项。厨师也大赞：“富山产的无论新鲜度还是味道都出类拔萃。”



荧光鱿在渔网中依旧发出蓝色光芒，后方可见载满乘客的海上游船（图片：时事社）

不向能登半岛地震屈服，从最低渔获量反转

去年新年发生了最大震度7级的能登半岛地震。富山湾渔港设施也因此蒙受地裂、地层下陷等损害，有些港口因为海底地形产生变化，导致定置渔网破损。一些人曾悲观地认为“去年也很难捕捞到荧光鱿了吧”，但结果却是大丰收。对此，同县的水产研究所分析道：“在日本海洄游的鱿鱼群庞大，富山湾的海流、水温等海洋环境也适合鱿鱼群造访。”

富山湾的荧光鱿渔获量原本就不稳定。1990年代前期，该地曾经创下全年将近4000吨的产量，可是最近10年平均只有1300吨，丰收和欠收反复不定。即使前一年发生欠收，也不能断定“去年同样惨淡”。无论如何，这对灾区来说是振奋人心的好消息，对广大消费者来说亦是喜讯。同时，我们也要向设法将港口功能和渔具修复到能够捕捞荧光鱿的富山渔业从业者致上敬意。



把生的荧光鱿冷冻，可以杀死寄生虫。因地震受损的水产加工设施，也拼命赶在捕鱼期前修复（图片：PIXTA）

即使在鲜鱼店，也能平价买到富山产

至于流通状况，看到摆在鲜鱼店的荧光鱿，应该有不少人已经感受到“又大又便宜”吧？

兵库产的荧光鱿无论流通量还是价格都常年保持相对稳定。在去年4月上旬的丰洲市场上，一盘是300-450日元（中位数350日元），与前年相当。不但价格比富山产的要便宜，流通量也更稳定，所以大多会批发到超市等仓储式商场。

富山产的荧光鱿主要销往餐厅，毕竟如果价位像前年那么高的话，仓储式商场的采购难以出手。但是像去年这样渔获丰收，情况就会发生变化。据丰洲的拍卖人所说：“当富山产的批发价一变成500日元，多数来批货的超市，都会改批富山产的来代替兵库产。”



筑地场外市场的鲜鱼店工作人员端着一盘富山产的饱满荧光鱿（笔者摄影）

尽情享用肥美的荧光鱿美味吧

笔者分别购买了3月下旬两个产地捕捞的荧光鱿来做比较。虽然也有个体差异，不过富山产的一只重量有6克左右，兵库产的则大约3克，几乎差了一倍。此外，富山产的饱满肥美，也有浓厚的鲜味。

顺带一提，富山产的荧光鱿之所以肥美的谜团尚未解开。同县的水产研究所表示：“很有可能是因为富山湾的水温与成为饵的浮游生物，很适合荧光鱿成长。”



在自家试吃比较的富山县产荧光鱿（左）与兵库县产（右），从图中可以看出两者肥美程度不同（笔者摄影）

荧光鱿配醋味噌或酱油是最普遍的吃法，但笔者咨询过筑地场外市场的鲜鱼店后得知，沾加了酱油的蛋黄后，也别有一番风味。荧光鱿应用范围广，还可以做成碎鱼泥（一种渔民自制方便菜，适合下酒——译注）、茶碗蒸或日式杂煮饭（将肉、菜等和大米一起焖煮——译注），加蒜后用橄榄油翻炒，可以用来拌意大利面。

带着支援灾区的想法，将丰收的富山产荧光鱿纳入今晚的菜品当中吧。



荧光鱿不但能做成日式料理，用在意大利面等西餐也是绝配（图片：PIXTA）

标题图片：在筑地鲜鱼店拍下的塞满盒子的富山产荧光鱿（笔者摄影）

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