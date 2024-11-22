“2024年车站便当 味之战”火热进行中

由JR东日本公司主办的最受欢迎车站便当网络投票评选活动“2024年车站便当 味之战”于10月1日拉开帷幕，该活动每年秋季定期举办。今年，参选便当增加了冷冻商品和东日本区域外的商品，从老牌精品到人气新秀共有61款。投票活动截止至11月30日，评选结果将于12月公布。哪款便当能够在激烈的竞争中脱颖而出，获选第13代“车站便当大将军”？

“车站便当 味之战”是2012年为纪念上越新干线开通30周年、长野新干线开通15周年而推出的特别企划。来自大宫、高崎、新潟、长野的23款精品车站便当参加评选，在消费者问卷调查中综合评价最高的便当被评为“车站便当大将军”。

此后，JR东日本公司每年秋季都举办该活动，且不断扩展区域范围，今年是第13届。去年的投票总数达到11437票。除“车站便当大将军”外，还有相当于亚军的“车站便当副将军”、味道奖、摆盘奖、礼签纸奖、首战奖等奖项。

为让更多人品尝到车站便当，除JR东日本各车站内的便当店和活动期间的销售摊位进行售卖外，此次主办方还在电商网站开通冷冻车站便当购买渠道。JR东日本运营的网上购物商城JRE MALL于9月上线“（冷冻车站便当）车站便当屋 祭”，正在销售全国各地深受欢迎的车站便当。

活动概要请参阅“2024车站便当 味之战”官网。

今年有北到北海道、南至鹿儿岛的61款车站便当展开角逐，其中36款是新上市商品。

秋田县大馆市的便当品牌“花善”曾三次获选“大将军”，获奖次数最多。作为去年的冠军，此次他们带来了新品，一款名为“超硬老母鸡鸡肉饭”的便当（售价1000日元）。店家这样推介这款便当，“使用了硬邦邦的老母鸡肉！嚼得下巴酸酸的！但是非常好吃！请大家享受老母鸡特有的美味和嚼劲”。

山形县米泽市的“新杵屋”凭借“牛肉饭”夺得第二届车站便当大将军，去年以“咖喱调味牛肉饭”（1350日元）被评为“副将军”，今年又带来了用咸味酱汁调味的“咸香牛肉饭”（1480日元），力图重回榜首。

群马县安中市“萩野屋”的招牌是“峠之什锦焖饭”，此次他们带来的新品“攻峠什锦焖饭”（1600日元）广受关注。店方信心十足地表示，“拌入独家意大利罗勒青酱的茶水焖饭，还有用含有柚子胡椒的独家酱汁调味的烤鸡肉、用特制蚝油和黑胡椒调出微辣口感的竹笋等，与普通版本的什锦焖饭相比，别有一番风味。”

接下来我们一起回顾历届“车站便当大将军”。

第1届（2012年）

“鳕鱼饭” 1400日元，Hotel Heimat（新潟县上越市）

始于1992年的长销商品。主菜是连鱼骨都已炖软的糖水炖真鳕干，加上大块的半生鳕鱼籽。混合盐腌昆布焖煮的米饭选用上越地区的越光米。酒糟腌菜瓜和山葵腌日本芥菜是一大亮点。



图片：Hotel Heimat

第2届（2013年）

“牛肉饭” 1480日元，新杵屋（山形县米泽市）

配合1992年山形新干线开通而推出的商品。在松软饱满的山形县大米“Domannaka”上面铺上使用秘制酱料调味的牛肉末和煮肥牛，类似牛肉盖饭。包装盒设计精巧，表面可透过小窗看到盒中牛肉。



图片：新杵屋网站

第3届（2014年）

“米泽牛烧肉重松川便当” 1780日元，松川便当店（山形县米泽市）

创立于1899年的老字号。采用秘方酱汁烤制、肉香四溢的烤肉，加上甜醋馅肉丸，两种米泽牛的美味与汤汁充盈在唇齿之间。复古风的礼签纸上再现了奥羽本线开通时销售员现场售卖的情景。



图片：松川便当店

第4届（2015年）

“鸡饭” 980日元，花善（秋田县大馆市）

这款便当在秋田县大馆市推出已有70多年，深受顾客喜爱，是奥羽本线具有代表性的畅销便当。采用秘制汤料烹煮的“秋田小町100%”大米，配上甜辣口味的炖煮日本国产鸡肉，绝妙的味觉搭配让人食指大动。



图片：JR东日本

第5届（2016年）

“比内地鸡肉饭” 1300日元，花善（秋田县大馆市）

采用简单的盐焗和肉末烹制方式，呈现“日本三大美味鸡”之一的比内地鸡的美味。田乐味噌腌茄子等花善独家秘制的小菜也很受欢迎。继上一年的“鸡饭”后，花善再次拔得头筹。



图片：JR东日本

第6届（2017年）

“虾千两散寿司” 1580日元，新发田三新轩（新潟市）

厚烧鸡蛋卷下面铺满蒲烧鳗鱼、泡过山葵酱油的窝斑鰶、煮过的墨鱼、蒸虾等寿司食材。用新潟大米做的醋饭和擦丝海带把食材美味烘托得淋漓尽致。美术明信片一般的礼签纸也十分精致讲究。



图片：JR东日本

第7届（2018年）

“海苔便当” 1200日元，福豆屋（福岛县郡山市）

使用郡山品牌大米“Asaka舞”的双层海苔盖饭。菜品坚守正统，有厚烧鸡蛋卷、烤鲑鱼、煮菜、梅干。这款便当源自员工的回忆，“小时候，母亲再忙也会花时间为自己做海苔便当，倾注了满满的爱，希望这种难忘的味道能成为车站便当”。



图片：JR东日本

第8届（2019年）

“鲑鱼饭” 1400日元，Hotel Heimat（新潟县上越市）

这是第一届车站便当大将军Heimat推出的新品。米饭使用上越产的越光米，混合盐腌海带一同焖煮，再在上面铺上烤熟后去骨、浇上秘制酱汁的银鲑鱼肉和鲑鱼籽。之后店家又推出可同时享用“鳕鱼饭”和“鲑鱼饭”美味的“二大将军便当”。



图片：Hotel Heimat

第9届（2020年）

“诹访便当Hoijane” 1080日元，割烹餐厅Izumi屋（长野县诹访市）

“Hoijane”在诹访方言中意为“回见啊”。便当里有诹访饺子、油炸西太公鱼、摆上煮河虾的龙神饭团、诹访味噌酱烤信州猪肉、腌制日本芥菜、信州苹果、木瓜果冻等，汇聚了诹访的多种名优特产。



图片：JR东日本

第10届（2021年）

“红酒伴侣饭” 1500日元，丸政（山梨县北社市）

JR东日本公司与老字号车站便当企业“丸政”以“适合红酒佐餐的冷盘式车站便当”为主题共同推出的一款便当。便当名结合了甲州方言“喝红酒”的发音。法式奶油烤菜风味的当地名菜味噌面片汤和甲州煮鸡杂等9道配菜色彩缤纷，令人赏心悦目。



图片：JR东日本

第11届（2022年）

“津轻全鱼便当” 1400日元，Tsugaru副食（青森县五所川原市）

采用“腌、烤、煮、蒸、炸”5种做法，烹饪青森人经常食用的7种鱼，有盐烤三文鱼、苹果汁煮青花鱼、阿房宫菊花盖浇海带蒸比目鱼、油炸章鱼肉饼、油炸扇贝柱等，俨然就是“全鱼宴”。



图片：JR东日本

第12届（2023年）

“忠犬八公故乡 大馆鸡饭” 1350日元，花善（秋田县大馆市）

为纪念奥羽本线大馆站新车站大楼开业和八公犬100岁生日而推出的车站便当。以花善的招牌“鸡饭”为基础，搭配了比内地鸡和熏制萝卜干等大馆的特色食材。此次是花善继2015和2016年以来第三次获选车站便当大将军。



图片：JR东日本

标题图片：“2024年车站便当 味之战”主视觉海报（左）和2023年获“车站便当大将军”的“忠犬八公故乡 大馆鸡饭”（JR东日本）

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