芳贺日出男：民俗摄影大师

日本民俗摄影家芳贺日出男，用镜头详细记录了日本人的信仰、传统节庆活动与民间表演艺术等生活万象。他留下的杰作，让那些已消逝的珍贵瞬间重新焕发了生机。

从折口信夫的课堂走上民俗摄影之路

由柳田国男及折口信夫开创的日本民俗学，是一门研究日本人生活方式、探究其习俗与文化如何形成并发展的学科。在民俗学研究中，除口述访谈与文献解读外，摄影师拍摄的图片资料同样具有重要价值，因为记录民间仪礼与节庆活动的照片往往蕴藏着丰富的文化密码。尤其是那些已失传的民俗活动的照片，更是不可替代的珍贵资料。芳贺日出男，正是这样一位备受推崇的民俗摄影家。

1921年，芳贺日出男出生于中国旅顺。1939年，他回到日本，考入庆应义塾大学预科。从那时起，他对摄影产生了浓厚兴趣，加入了庆应摄影俱乐部。1941年，他升入该校文学系中国文学科，期间上了折口信夫的课，这成为他日后对民俗学产生浓厚兴趣的重要契机。

上世纪50年代，芳贺日出男正式成为专业摄影师。后来所在公司解散，面临职业道路抉择的他听从汉学家奥野信太郎的建议，开始拍摄自己长期关注的民俗活动与民间表演艺术。1955年至1957年，芳贺日出男作为人文社科类学会联合组织“九学会联合”综合调查团队的成员，在奄美大岛共驻留182天，集中拍摄了大量民俗照片。

以最鲜活的姿态记录民俗节庆

恰在这一时期，平凡社启动了《综合日本民俗词汇》（全5卷）与《日本民俗学体系》（全13卷）的出版项目。芳贺日出男为这些书提供照片，原本不稳定的民俗摄影师工作逐渐步入正轨。基于这些照片，他于1959年出版了首部摄影作品集《田神：日本稻作仪礼》（平凡社）。

这部作品集收录了七种稻作农耕仪礼：福岛县的“年神”、爱知县的“播种庆祝”、广岛县的“大插秧”、爱知县的“送虫”、鹿儿岛县奄美大岛的“新穗初献与尝新”、鹿儿岛县的“稻神感谢”，以及石川县的“报恩祭”。芳贺日出男拍摄这些习俗的上世纪50年代，正是传统乡村生活因现代化进程发生巨大变化的时期。这些照片透露出一种强烈的紧迫感——“此刻若不拍摄，以后将无法记录”。



《报恩祭》。每年12月4日至5日前后，石川县能登町波并地区的民众为感恩一年收成，将稻米装袋供奉，举家宴请“稻神”。虽不见神明形貌，人们却如同神明亲临般以虔敬之心相待（摄于1954年）



《七日庆》。拍摄于鹿儿岛县冲永良部岛，记录的是婴儿出生第七天举行的“额载蟹”仪式。仪式中人们将螃蟹放在婴儿额头，寄托着父母祈愿孩子能如螃蟹般自由爬行、茁壮成长的美好祝福（摄于1956年）



《头顶搬运》。将木桶、竹筐等置于头顶搬运物品的方式，曾在南方岛屿广泛使用。这张照片拍摄于冲永良部岛，图中左侧女性头顶的是用作燃料的苏铁叶（摄于1956年）

在不断记录这些民间仪式与祭祀活动的过程中，芳贺日出男渐渐摸索出民俗摄影的理想模式。他发现，若不加任何干预直接拍摄，可能会无法捕捉到仪式最关键的环节以及参与者的动作细节，但若过度引导、刻意布置，又会失去最自然鲜活的表情。为解决这一难题，芳贺日出男使用了“减法拍摄法”。他在《关于田神的拍摄》一文中写道：“这种方法去除了遮挡拍摄对象的物体、阻碍动作表达的障碍、偶然入镜的干扰物与意外画面，只清晰呈现最核心、精髓的内容。”凭借这种“减法拍摄法”，他鲜活地记录下一个个珍贵的瞬间。

这部摄影集出版后，芳贺日出男仿佛被一种使命感驱使，开始到处奔波，足迹遍及日本各地，不断用镜头记录下民俗百态。



《归岛》。长崎县五岛列岛中小值贺岛连接其他岛屿的渡轮上，挤满了男女老少。风平浪静的日子还好，一旦遇上波涛汹涌的天气，海上交通便会中断（摄于1962年）



《海女》。石川县舳仓岛上一名海女健硕的背影。海女腰间缠着麻绳，绳上插着采集贝类的工具。潜水前，海女会用工具轻敲船舷祈求平安，并调整呼吸（摄于1962年）

前所未有的“意象之林”

从上世纪60年代后半段起，芳贺日出男的拍摄范围不再局限于日本，也扩展至其他国家。1970年，芳贺日出男担任大阪世博会“庆典广场”导演，策划了“世界的庆典 日本的庆典”活动。这或许是他将视野转向世界的重要契机。此后，他的拍摄之旅越来越频繁。1985年，为收藏这些照片，芳贺日出男成立了“芳贺图书馆”。起初图书馆收藏了来自世界70多个国家的30万张照片。后来，随着志同道合的摄影师纷纷加入，如今藏品已超过40万张，成为世界重要的民俗照片资料库。

包括摄影作品集在内，芳贺日出男共出版了70多本著作。1997年出版的上下两卷《日本的民俗》（CREO出版），正是汇集其代表作的摄影集。当我们翻阅他95岁出版的《写真民俗学：东西诸神》（角川书店，2017年）时，深切体会到在民俗学探究之路上，芳贺日出男通过图片摄影不断精进，并为此倾注了全部热情。他所深耕的民俗学之已成为一片无人能比拟的、既有广度又有深度的“意象之林”。



《榊鬼》。每年11月上旬至次年1月中旬，爱知县北设乐郡一带会举办花祭，“榊鬼”登场是祭典的高潮环节。扮演榊鬼的人用粗棉布裹住上半身，戴上面具，化身为“神的使者”，并获得长时间挥动斧钺的力量（摄于1972年）



《延年之舞》。“延年之舞”是岩手县平泉町毛越寺在1月20日展示的传统舞蹈。舞者头戴面具，扮演成老年妇女，以踏步的动作展现对生命的执着与眷恋。摄影师略带仰拍的倾斜视角，突出了舞者的动感和张力（摄于1979年）



《西大寺会阳》。冈山市西大寺观音院每年2月举办的会阳祭，俗称“裸祭”。照片聚焦于争夺“宝木”（神木）的裸身男子们的手部动作，以极具象征意义的方式，捕捉了现场涌动的力量与激情（摄于1979年）



《防火使者》。全身裹着稻草的是正值本命年的男性。在日本传统历法中每年第一个午日，也就是干支为午的日子，他们手持御币，高声呼喊，走上街头泼洒祈求防火消灾的“防火水”。他们俨然已化身为神的使者（1996年摄于宫城县东和町）

传给后世的民俗摄影瑰宝

2022年，芳贺日出男以101岁高龄辞世。晚年的他虽需借助轮椅行动，但摄影热情一直未减。如今，芳贺图书馆由他的儿子芳贺日向继承管理。在公益财团法人nippon.com日本网的协助下，图书馆正推进原始胶片的数字化处理以及海外传播工作，旨在将芳贺日出男的成就推向世界。优秀的艺术摄影未必能成为优秀的记录摄影，但优秀的记录摄影必定是卓越的艺术作品。如何利用好这份珍贵遗产，是今后的重要课题，而将这些数量庞大的民俗摄影杰作传予后世，其意义远比我们想象的更为深远。



《十三岁庆》。这是为虚岁13岁的孩子举办的庆祝仪式。对女孩而言，这是在娘家举办的第一个也是最后一个重要仪式，因此要穿新做的衣服隆重庆祝。照片中的少女表情有些紧张，令人印象深刻（1957年摄于冲永良部岛）

图片：芳贺日出男

撰文：饭泽耕太郎

标题图片：《降临神》。冲绳县八重山诸岛西表岛的祈愿丰收仪式。“降临神”弥勒头戴中国布袋和尚的面具，右手持指挥扇。人们伴着三弦琴的节奏合唱《弥勒节》歌谣，跟随其后（摄于1988年）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。