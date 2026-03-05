芳贺日出男：民俗摄影大师

芳贺日出男：民俗摄影大师视觉日本 文化 旅游 生活与旅游 历史
从折口信夫的课堂走上民俗摄影之路
由柳田国男及折口信夫开创的日本民俗学，是一门研究日本人生活方式、探究其习俗与文化如何形成并发展的学科。在民俗学研究中，除口述访谈与文献解读外，摄影师拍摄的图片资料同样具有重要价值，因为记录民间仪礼与节庆活动的照片往往蕴藏着丰富的文化密码。尤其是那些已失传的民俗活动的照片，更是不可替代的珍贵资料。芳贺日出男，正是这样一位备受推崇的民俗摄影家。
1921年，芳贺日出男出生于中国旅顺。1939年，他回到日本，考入庆应义塾大学预科。从那时起，他对摄影产生了浓厚兴趣，加入了庆应摄影俱乐部。1941年，他升入该校文学系中国文学科，期间上了折口信夫的课，这成为他日后对民俗学产生浓厚兴趣的重要契机。
上世纪50年代，芳贺日出男正式成为专业摄影师。后来所在公司解散，面临职业道路抉择的他听从汉学家奥野信太郎的建议，开始拍摄自己长期关注的民俗活动与民间表演艺术。1955年至1957年，芳贺日出男作为人文社科类学会联合组织“九学会联合”综合调查团队的成员，在奄美大岛共驻留182天，集中拍摄了大量民俗照片。
以最鲜活的姿态记录民俗节庆
恰在这一时期，平凡社启动了《综合日本民俗词汇》（全5卷）与《日本民俗学体系》（全13卷）的出版项目。芳贺日出男为这些书提供照片，原本不稳定的民俗摄影师工作逐渐步入正轨。基于这些照片，他于1959年出版了首部摄影作品集《田神：日本稻作仪礼》（平凡社）。
这部作品集收录了七种稻作农耕仪礼：福岛县的“年神”、爱知县的“播种庆祝”、广岛县的“大插秧”、爱知县的“送虫”、鹿儿岛县奄美大岛的“新穗初献与尝新”、鹿儿岛县的“稻神感谢”，以及石川县的“报恩祭”。芳贺日出男拍摄这些习俗的上世纪50年代，正是传统乡村生活因现代化进程发生巨大变化的时期。这些照片透露出一种强烈的紧迫感——“此刻若不拍摄，以后将无法记录”。
在不断记录这些民间仪式与祭祀活动的过程中，芳贺日出男渐渐摸索出民俗摄影的理想模式。他发现，若不加任何干预直接拍摄，可能会无法捕捉到仪式最关键的环节以及参与者的动作细节，但若过度引导、刻意布置，又会失去最自然鲜活的表情。为解决这一难题，芳贺日出男使用了“减法拍摄法”。他在《关于田神的拍摄》一文中写道：“这种方法去除了遮挡拍摄对象的物体、阻碍动作表达的障碍、偶然入镜的干扰物与意外画面，只清晰呈现最核心、精髓的内容。”凭借这种“减法拍摄法”，他鲜活地记录下一个个珍贵的瞬间。
这部摄影集出版后，芳贺日出男仿佛被一种使命感驱使，开始到处奔波，足迹遍及日本各地，不断用镜头记录下民俗百态。
前所未有的“意象之林”
从上世纪60年代后半段起，芳贺日出男的拍摄范围不再局限于日本，也扩展至其他国家。1970年，芳贺日出男担任大阪世博会“庆典广场”导演，策划了“世界的庆典 日本的庆典”活动。这或许是他将视野转向世界的重要契机。此后，他的拍摄之旅越来越频繁。1985年，为收藏这些照片，芳贺日出男成立了“芳贺图书馆”。起初图书馆收藏了来自世界70多个国家的30万张照片。后来，随着志同道合的摄影师纷纷加入，如今藏品已超过40万张，成为世界重要的民俗照片资料库。
包括摄影作品集在内，芳贺日出男共出版了70多本著作。1997年出版的上下两卷《日本的民俗》（CREO出版），正是汇集其代表作的摄影集。当我们翻阅他95岁出版的《写真民俗学：东西诸神》（角川书店，2017年）时，深切体会到在民俗学探究之路上，芳贺日出男通过图片摄影不断精进，并为此倾注了全部热情。他所深耕的民俗学之已成为一片无人能比拟的、既有广度又有深度的“意象之林”。
传给后世的民俗摄影瑰宝
2022年，芳贺日出男以101岁高龄辞世。晚年的他虽需借助轮椅行动，但摄影热情一直未减。如今，芳贺图书馆由他的儿子芳贺日向继承管理。在公益财团法人nippon.com日本网的协助下，图书馆正推进原始胶片的数字化处理以及海外传播工作，旨在将芳贺日出男的成就推向世界。优秀的艺术摄影未必能成为优秀的记录摄影，但优秀的记录摄影必定是卓越的艺术作品。如何利用好这份珍贵遗产，是今后的重要课题，而将这些数量庞大的民俗摄影杰作传予后世，其意义远比我们想象的更为深远。
图片：芳贺日出男
撰文：饭泽耕太郎
标题图片：《降临神》。冲绳县八重山诸岛西表岛的祈愿丰收仪式。“降临神”弥勒头戴中国布袋和尚的面具，右手持指挥扇。人们伴着三弦琴的节奏合唱《弥勒节》歌谣，跟随其后（摄于1988年）
