2020年 日本大事记 一月

2020年 日本大事记 一月社会
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皇居举行令和时代首次新年公众庆贺活动。宫内厅数据显示共有68710人前往皇居参加活动。
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东京股市新年开市，在中东形势日趋紧张的影响下，市场全面低开。日经平均指数一路走低，甚至一度出现较去年末收盘价大跌500点的情况。最终报收23204.86点，下跌451.76点。
就日产汽车前董事长卡洛斯・戈恩被告（65岁）从日本逃往黎巴嫩一事，法务大臣森雅子强烈谴责称是“非法离境的犯罪行为”。
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针对2016年7月相模原市智力残障者福利设施“津久井山百合园”内45人死伤案，横滨地方法院举行了陪审制审理的首次公审。被控犯有杀人罪的原该设施员工植松圣被告（29岁）承认了起诉内容之后突然行为异常，审判长一度宣告休庭。
日产汽车前董事长卡洛斯・戈恩被告（65岁）在黎巴嫩举行新闻发布会，主张自己清白无罪，声称“指控毫无根据，自己本就不应该遭到逮捕”。发布会上未提及他是如何逃走的。
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防卫大臣河野太郎下令向中东派遣海上自卫队一艘护卫舰和两架P3C侦察机。两架侦察机已于11日从海上自卫队那霸航空基地（那霸市）出发。
国土交通省公布数据显示，2019年访日外国游客人数约为3188万人，已连续七年刷新历史最高纪录。
官房长官菅义伟承认，在管理首相主办的“赏樱会”2013～2017年邀请人员名单过程中出现了违反公文管理法行为；同时还表示，未按照该法规定在销毁名单时事先征得首相同意。
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安倍晋三首相在沙特首都利雅得同萨勒曼国王举行会谈，双方就中东局势交换了意见，表示希望缓和美伊紧张关系。
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东京地方检察厅特搜部认定，围绕在建设包含赌场的综合度假区（IR）事业上出现的相关贪腐案件，众议员秋元司（48岁）从中国企业收受约237000元人民币的现金等财物贿赂的嫌疑增大，以涉嫌受贿为由对其再次实施了逮捕。
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第162届芥川奖和直木奖评选结果揭晓，古川真人（31岁）的《背高泡立草》获得芥川奖，川越宗一（41岁）的《热源》获得直木奖。
前法务大臣河井克行之妻河井案里参议员（广岛选区）的团队被曝出在7月参议院选举中向选举工作人员支付了超过法定额度的津贴，为此广岛地方检察厅以涉嫌违反公职选举法为由，对夫妻二人位于广岛市内的事务所进行了搜查。
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厚生劳动省宣布，从一名由中国湖北省武汉市回国的30多岁男性体内，检测出新型冠状病毒阳性反应。这是首例在日本国内确诊的患者。
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就山口县三名居民要求四国电力公司伊方核电站3号机组（爱媛县伊方町）停止运转的暂定处理办法的抗诉审判中，广岛高等法院认为不能否定电站附近存在活断层的可能性，判决要求核电机组停止运行。
国际地质科学联合会（IUGS）宣布将大约77.4万年前～12.9万年前的地质年代正式命名为“千叶期”。联合会认定千叶县市原市的地层是研究大约77万年前的地质年代界线的最佳地点，即“国际标准地”。
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第201届例行国会开幕。会期150天， 6月17日结束。在施政方针演说中，安倍晋三首相没有提及自己主办的“赏樱会”的问题，以及设有赌场的综合度假区（IR）事业相关贪腐案件。
三菱电机公布，公司内部网络遭到攻击。据称大约8000人分的个人信息和企业机密可能已经泄露。
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立宪民主党干事长福山哲郎和国民民主党干事长平野博文举行会谈，决定暂时中断此前持续展开的合并磋商事宜。
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日本奥运委员会（JOC）和日本残奥委员会（JPC）展示了东京奥运和残奥会日本国家队正式服装。
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大阪大学的研究团队宣布，他们将诱导多能干细胞（iPS细胞）培育的心肌组织移植到一名重度心脏病患者体内。这是世界首例利用iPS细胞实施的心肌移植手术。
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为应对新型冠状病毒疫情，政府派遣包机前往武汉撤离日本侨民。截至31日，已派遣三架包机，共接回565名侨民。
标题图片：为纪念东京奥运会开幕半年倒计时，在台场举行奥运五环点灯仪式，并燃放了焰火，2020年1月24日，东京都港区（时事社）