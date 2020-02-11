2020年 日本大事记 一月

大事记

新型冠状病毒肺炎疫情蔓延促使政府派遣包机前往中国武汉撤离侨民、自卫队开始向中东派遣部队、从日本逃亡国外的戈恩在黎巴嫩举行新闻发布会……，请看2020年1月日本要闻回顾。

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皇居举行令和时代首次新年公众庆贺活动。宫内厅数据显示共有68710人前往皇居参加活动。

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东京股市新年开市，在中东形势日趋紧张的影响下，市场全面低开。日经平均指数一路走低，甚至一度出现较去年末收盘价大跌500点的情况。最终报收23204.86点，下跌451.76点。

就日产汽车前董事长卡洛斯・戈恩被告（65岁）从日本逃往黎巴嫩一事，法务大臣森雅子强烈谴责称是“非法离境的犯罪行为”。

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针对2016年7月相模原市智力残障者福利设施“津久井山百合园”内45人死伤案，横滨地方法院举行了陪审制审理的首次公审。被控犯有杀人罪的原该设施员工植松圣被告（29岁）承认了起诉内容之后突然行为异常，审判长一度宣告休庭。

日产汽车前董事长卡洛斯・戈恩被告（65岁）在黎巴嫩举行新闻发布会，主张自己清白无罪，声称“指控毫无根据，自己本就不应该遭到逮捕”。发布会上未提及他是如何逃走的。

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防卫大臣河野太郎下令向中东派遣海上自卫队一艘护卫舰和两架P3C侦察机。两架侦察机已于11日从海上自卫队那霸航空基地（那霸市）出发。

国土交通省公布数据显示，2019年访日外国游客人数约为3188万人，已连续七年刷新历史最高纪录。

官房长官菅义伟承认，在管理首相主办的“赏樱会”2013～2017年邀请人员名单过程中出现了违反公文管理法行为；同时还表示，未按照该法规定在销毁名单时事先征得首相同意。

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安倍晋三首相在沙特首都利雅得同萨勒曼国王举行会谈，双方就中东局势交换了意见，表示希望缓和美伊紧张关系。

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东京地方检察厅特搜部认定，围绕在建设包含赌场的综合度假区（IR）事业上出现的相关贪腐案件，众议员秋元司（48岁）从中国企业收受约237000元人民币的现金等财物贿赂的嫌疑增大，以涉嫌受贿为由对其再次实施了逮捕。

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第162届芥川奖和直木奖评选结果揭晓，古川真人（31岁）的《背高泡立草》获得芥川奖，川越宗一（41岁）的《热源》获得直木奖。

前法务大臣河井克行之妻河井案里参议员（广岛选区）的团队被曝出在7月参议院选举中向选举工作人员支付了超过法定额度的津贴，为此广岛地方检察厅以涉嫌违反公职选举法为由，对夫妻二人位于广岛市内的事务所进行了搜查。



因涉嫌违反公职选举法，位于广岛的事务所遭到搜查，河井案里参议员（中）就此事接受记者团采访，2020年1月15日，东京都千代田区（时事社）

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厚生劳动省宣布，从一名由中国湖北省武汉市回国的30多岁男性体内，检测出新型冠状病毒阳性反应。这是首例在日本国内确诊的患者。

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就山口县三名居民要求四国电力公司伊方核电站3号机组（爱媛县伊方町）停止运转的暂定处理办法的抗诉审判中，广岛高等法院认为不能否定电站附近存在活断层的可能性，判决要求核电机组停止运行。

国际地质科学联合会（IUGS）宣布将大约77.4万年前～12.9万年前的地质年代正式命名为“千叶期”。联合会认定千叶县市原市的地层是研究大约77万年前的地质年代界线的最佳地点，即“国际标准地”。



位于千叶县市原市养老河边的“千叶地层”，摄于2018年6月（nippon.com）

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第201届例行国会开幕。会期150天， 6月17日结束。在施政方针演说中，安倍晋三首相没有提及自己主办的“赏樱会”的问题，以及设有赌场的综合度假区（IR）事业相关贪腐案件。

三菱电机公布，公司内部网络遭到攻击。据称大约8000人分的个人信息和企业机密可能已经泄露。

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立宪民主党干事长福山哲郎和国民民主党干事长平野博文举行会谈，决定暂时中断此前持续展开的合并磋商事宜。

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日本奥运委员会（JOC）和日本残奥委员会（JPC）展示了东京奥运和残奥会日本国家队正式服装。



东京奥运和残奥会开幕式日本国家队正式服装，2020年1月23日，东京都千代田区（时事社）

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大阪大学的研究团队宣布，他们将诱导多能干细胞（iPS细胞）培育的心肌组织移植到一名重度心脏病患者体内。这是世界首例利用iPS细胞实施的心肌移植手术。

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为应对新型冠状病毒疫情，政府派遣包机前往武汉撤离日本侨民。截至31日，已派遣三架包机，共接回565名侨民。



乘坐政府包机从武汉回国的侨民接受采访，2020年1月29日，东京羽田机场（时事社）

标题图片：为纪念东京奥运会开幕半年倒计时，在台场举行奥运五环点灯仪式，并燃放了焰火，2020年1月24日，东京都港区（时事社）