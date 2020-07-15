2020年日本大事记 六月

大事记

日本全国解除了为防止新冠病毒疫情扩散而发布的外出限制令、前法务大臣河井克行与其妻河井案里参议员被捕……，请看2020年6月日本要闻回顾。

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东京都首次发出“东京预警”，彩虹桥的红色灯光警示民众新冠病毒疫情有出现再次扩散征兆，提醒人们提高警惕（11日解除）

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职业棋手、17岁的高中生藤井聪太七段，在棋圣战挑战者淘汰赛中获胜，暌违31年更新了该冠军赛的最年轻挑战者记录。

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遭朝鲜绑架的横田惠（当时年仅13岁）之父、绑架受害者“家属会”原代表负责人横田滋离世，享年87岁。



安倍晋三首相（右）参观绑架受害者横田惠相关图片展。中间是横田滋，左边是其妻早纪江，2014年6月10日，东京永田町众议院第一议员会馆（时事社）

厚生劳动省公布的2019年人口动态统计数据显示，死亡人数减去出生人数的自然减少人口数量为515864人，首次超过50万人。表示每位女性一生生育孩子数量的“总和生育率”为1.36，已连续四年下降。

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日本高中棒球联盟宣布，将邀请此前因新冠疫情影响而中止的春季选拔大赛的预定参赛学校，在甲子园球场举行交流赛。

获悉发现了“川崎病”的儿科医生、NPO法人日本川崎病研究中心名誉理事长川崎富作已于5日离世，享年95岁。

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纳入了一系列防控新冠疫情追加对策的2020年度第二次补充预算案获得表决通过。总额为319114亿日元，创下补充预算的历史最高记录。

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防卫大臣河野太郎宣布将停止在秋田和山口两县实施的“宙斯盾”陆基导弹防御系统部署计划。

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厚生劳动省公布了新冠病毒抗体检测结果。东京都、大阪府和宫城县拥有抗体者比率分别为0.10%、0.17%和0.03%。

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第201届例行国会闭幕。

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围绕2019年7月参议院选举问题，东京地方检察厅特搜部以涉嫌违反《公职选举法》（收买罪）为由，对前法务大臣河井克行与其妻案里参议员实施了逮捕。

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政府宣布全国解除为防控新冠病毒疫情扩散而实施的民众跨地区流动限制令。

职业棒球中央联盟和太平洋联盟本赛季的比赛，以无观众形式拉开战幕，职业棒球史上无观众形式的正式比赛还是第一次。

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日本足球协会决定放弃申办2023年女子世界杯。

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冲绳迎来纪念太平洋战争末期登陆战75周年的“慰灵日”，县政府在糸满市和平祈念公园举办了“冲绳全体战争死难者追悼仪式”。



一名男子在“和平基石”前祈祷，2020年6月23日，冲绳县糸满市和平祈念公园（时事社）

理化学研究所宣布，该所与富士通等单位联合推进开发的超级计算机“富岳”，在比拼运算速度的四个全球排名中获得第一名。



向媒体展示的超级计算机“富岳”，2020年6月16日，神户市中央区（时事社）

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经济再生担当大臣西村表示，将撤除隶属于政府的新冠疫情对策专家小组，设立新的组织。

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全国确诊105例新冠病毒感染者，大约一个半月来单日新增感染者首次破百。

标题图片：漂浮在台场附近海面的奥运五环和亮起“东京预警”红色灯光的彩虹大桥，2020年6月2日，东京都港区（时事社）