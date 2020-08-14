2020年日本大事记 七月

大事记

暴雨导致九州地区严重受灾、新冠病毒感染者猛增、“Go to travel”活动启动……，请看2020年7月日本要闻回顾。

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日本银行公布了6月全国企业短期经济观测调查（短观）报告。大型制造业企业景气判断指数（DI）跌至-34，创下雷曼危机爆发后的2009年6月以来的最低是水平。

全国零售店开始有偿提供购物塑料袋。

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日本政府的养老金公积金管理运用独立行政法人（GPIF）宣布，2020年1～3月的理财亏损约为17.7万亿日元。

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受梅雨前锋影响，九州地区雨势凶猛。熊本县球磨川泛滥，发生了泥石流，洪水淹没大量房屋。以熊本为中心，大分、长崎各县均有人员不幸遇难，整个九州地区的死亡人数超过70人。



因大雨而崩塌的国道。下方是球磨川，摄于2020年7月6日上午，熊本县芦北町和球磨村交界处（时事社）

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伴随任期届满而举行的东京都知事选举进行了投计票，无党派现任知事小池百合子（67岁）再次当选。

7

东京警方认定某餐饮店员工梯沙希（24岁，东京都大田区蒲田）将长女（3岁）留在家中致其饿死，以涉嫌监护人遗弃致死为由对其实施了逮捕。

8

因在去年7月参议院选举中涉嫌违反《公职选举法》（收买），东京地方检察厅特侦部对前法务大臣河井克行（众议院广岛三区，自民党退党）及其妻河井案里参议员（广岛选区，自民党退党）提起诉讼。

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陆上自卫队木更津驻屯地（千叶县木更津市）开始临时性部署鱼鹰运输机。这是自卫队首次引进鱼鹰运输机。

国土交通大臣赤羽一嘉宣布，将于22日提前启动“Go to travel”活动,以扶持因新冠疫情扩散而遭重创的旅游业。因东京新冠确诊人数的增加，16日决定将往返东京的游客排除在活动对象范围之外。

职业棒球五场正式比赛和职业足球联赛一场J2比赛在本赛季首次允许观众到场观赛。19日大相扑七月赛事也拉开了帷幕。27日，职业棒球和职业足球联赛联合召开“新冠疫情对策联席会议”，决定将每场比赛的观众人数控制在5000人以内，并持续至8月末。



大相扑七月赛事中，观众席之间为保持一定距离，通常四人围坐的席位，改为仅限一人使用，摄于2020年7月27日，东京两国国技馆（时事社）

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第163届芥川奖和直木奖公布获奖作品。高山羽根子（45）的《首里之马》和远野遥（28岁）的《破局》获得芥川奖，驰星周（55岁）的《少年和狗》（文艺春秋）获得直木奖。

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日本将棋棋手藤井聪太七段（17岁）在第91届棋圣战的第四局比赛中击败棋圣渡边明，以三比一的战绩夺得八大头衔之一的“棋圣”桂冠，成为史上最年轻的新棋圣，打破了尘封30年的记录。

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京都动画第一工作室（京都市伏见区）36人罹难的纵火杀人案发生一周年，人们在事发地举行了追悼仪式。

23

京都府警方认定，大久保愉一（42岁，仙台市泉区高森）和山本直树（43岁，东京都港区海岸）两名医师受一位患有肌萎缩侧索硬化症（ALS）的女性（当时51岁）委托，为其服用药物致死，涉嫌“委托杀人”罪，对两人实施了逮捕。

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世界著名的日本服装设计师、活动策划人山本宽斋于21日离世，享年76岁。



在山本宽斋的时装秀“HELLO JAPAN!!”上亮相的风筝图案时装，摄于2013年3月29日，东京六本木（时事社）

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日本国内新冠病毒感染患者死亡人数超过1000人。除邮轮乘客以外，累计死亡人数为1001人。

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广岛县内84名群众在广岛遭原子弹轰炸后淋到含放射性物质的“黑雨”,政府却以位于援护对象区域外为由,拒绝为他们发放核爆受害者健康手册，这84人提起诉讼，要求取消该处理决定，广岛地方法院判决认定他们均为核爆受害者，要求政府为他们发放手册。

日本国内新增1261名新冠病毒确诊感染者。这是单日感染者首次超过1000人。

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内阁府向经济财政咨询会议提交了2020年度国内生产总值（GDP）增长率同比下降4.5%的推算报告。GDP降幅将超过发生雷曼危机的2008年度（-3.4%）。

标题图片：史上最年轻的棋圣藤井聪太，从师父杉本昌隆八段（左）手中接过花束，摄于2020年7月16日，大阪市福岛区关西将棋会馆（时事社）