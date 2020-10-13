2020年日本大事记 九月

大事记

菅义伟就任首相、电子支付系统漏洞导致多起用户存款被盗事件、Go To Campaign将于10月扩大实施范围……，请看2020年9月日本要闻回顾。

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气象厅公布了今夏（6-8月）天气报告。8月东日本地区气温较常年高2.1度，刷新了自1946年有统计数据以来的最高纪录。西日本地区气温较常年高1.7度，与2010年的最高纪录持平。

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大阪市议会批准了《大阪都构想》制度方案，核心内容是废除大阪市行政区划，重新划分为四个特别区。这意味着事实上已经确定将再次举行居民投票。

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第10号强台风“海神”沿九州西岸海域北上，给九州七县及山口县带去了强风大浪、暴雨泥石流、内涝、河川泛滥等灾害。鹿儿岛、宫崎和佐贺三县各有一人遇难。宫崎县椎叶村发生塌方，三人失踪。



人吉市居民在乘坐巴士前往熊本市前接受体温检测，2020年9月6日，熊本县人吉市（时事社）

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警视厅以涉嫌违反《大麻取缔法》为由，当场逮捕了演员伊势谷友介（44岁）。

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东京地方检察厅特侦部认定，在设有赌场的综合度假区（IR）建设工程相关贪污案件中，众议员秋元司（48岁，被起诉犯有受贿罪）为其他行贿方被告提供伪证，以涉嫌违反《组织犯罪处罚法》（收买证人）为由，再次对其实施了逮捕。这是该嫌疑人第四次遭到逮捕。

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立宪民主和国民民主两党组建的新党举行党首选举，立宪民主党党首枝野幸男（56岁）击败国民民主党政调会长泉健太（46岁），当选党首。党名定为“立宪民主党”。

曾担任过自民党参议员会长和劳动大臣村上正邦离世，享年88岁。

因有用户使用NTT Docomo电子支付服务“Docomo账户”后，出现存款遭到非法提取的问题，该公司停止了全部35家合作银行的新开户业务，并表示将全额赔偿用户损失。

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日本棒球机构（NPB）决定，从19日的比赛开始，将职棒赛事的观众上限人数从目前的5000人提高到各球场可容纳人数的50%。日本职业足球联赛24日也决定，无论赛场大小，从30日起一律将观众上限人数提至50%。

大坂直美（日清食品赞助）在时隔两年后，第二次夺得美国网球公开赛女单冠军。此前她曾宣布退出辛辛那提半决赛，以示对美国黑人男子遭枪击事件的抗议。此次公开赛从第一场比赛直至决赛，入场时她都佩戴了黑色口罩，上面印有共计七名黑人受害者的名字。

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官房长官菅义伟（71岁）获选第26任自民党党首。

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自民党党首菅义伟在临时国会上被提名为第99任首相。同日进行了组阁工作，菅内阁诞生。



在皇居参加首相亲任仪式和阁僚认证仪式，并拍照留念后，首相菅义伟（前排中）和众阁僚一边佩戴口罩一边等车，2020年9月16日，皇居（时事社）

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警视厅和爱知、福岛两县等六个都县警方组成的联合侦察总部认定，Japan Life公司前董事长山口隆祥（78岁）等14人通过磁疗保健品从事传销活动，向消费者推荐毫无收益可能的投资项目，骗取合同金，以涉嫌诈骗为由对这14人实施了逮捕。

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总务省公布了65岁以上老年人口推算数据。截至15日，65岁以上老年人口为3617万人，较上一年增长30万人，在总人口中的占比升至28.7%，增幅为0.3个百分点，双双创下历史最高纪录。

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厚生劳动省公布数据显示，截至23日，受新冠疫情影响遭到解雇或停止继续雇用的人数累计超过了6万人，达到60439人。

邮政储蓄银行宣布，截至22日，电子支付账户被盗刷提取存款案件共计约380件，金额约为6000万日元。

三井住友信托银行和瑞穗信托银行宣布，承接的共计1346家上市企业股东大会表决权行使书的统计业务出现失误。

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政府决定从10月起扩大“Go To Campaign”实施范围。

关于推迟至明年夏季举行的东京奥运会，国际奥委会（IOC）协调委员会与组织委员会公布称，两者一致同意为防控疫情和节俭办赛而提出的52项精简方案。

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演员竹内结子（40岁）在家中自缢，送医后确认已经死亡。

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国土交通省公布了2020年的标准地价。新冠疫情扩散导致房地产需求下降，受此影响，全国商业用地平均价格五年来首次出现下滑。住宅用地的价格降幅也出现了同比扩大。

标题图片：夺得美国网球公开赛女单冠军后，戴着印有乔治・弗洛伊德名字口罩的大坂直美，向看台击出一球，2020年9月8日，纽约（今日美国/路透社，共同社）

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