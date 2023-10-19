（视频）漫步枫林，留住绯红：秋游“秋田驹岳”

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位于秋田县和岩手县交界处的秋田驹岳（秋田县仙北市），以其夏季的高山植物花卉闻名远近。不仅如此，这里还是内行的红叶爱好者喜爱的赏枫胜地。一到秋天的周末假日，喜爱登山或摄影的游客纷至沓来，好不热闹。

9月下旬，山顶（海拔1637米）的枫叶开始变红，这一抹绯红一直向山脚蔓延，大约在10月上旬到中旬迎来最佳观赏期。高山植物“稚儿车”的叶子通红似火，黄色、橘色的枫叶点缀在满山遍野的绿色中，衬托出一幅秋意盎然的景象。从山顶附近远望到的田泽湖和眼前红叶斑斓的山坡，相映成趣，别有一番秋天的韵味。

秋田驹岳的“八合”（日本习惯把山脚到山顶的距离分为一到十合——译注）处设有停车场，游客可以从这里下车徒步登顶。不过按规定，一直到10月31日为止，周末和法定节假日限制私家车进山，因此你可以在田泽湖高原的温泉设施“Alpa Komakusa”换乘大巴车前往八合，非常方便。下山后，你还可以从田泽湖高原乘坐巴士或汽车（15-20分钟）前往红枫环绕的乳头温泉乡。

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视频：秋田有线电视（CNA）