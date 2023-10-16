（4K视频）白山白川乡白色公路：绝佳的驾车赏枫路线

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白山白川乡白色公路，是一条连接石川县白山市和世界文化遗产“白川乡”所在地岐阜县白川村的收费公路，全长33.3公里。它途经海拔600米至1450米的山区，期间可远眺被称为“信仰之山”(*1)的白山（海拔2702米）。到了秋天，许多游客会来此近距离欣赏红黄相间的溪谷美景和知名瀑布。

公路沿线景点几乎都有停车场，还设有观景台。若想眺望最美的白山风景，不妨去白山观景台，而且停车场就在附近。你可以停好车，然后去山毛榉森林中散步，或游览瀑布，以各种方式亲近大自然。当地海拔高度相差很大，因此赏枫期也较长。有的地方10月上旬就迎来红叶观赏佳季，一直可以欣赏到11月10日冬季封路为止。如果运气好，还能看到白雪覆顶的白山和云海相映成趣的美景。

在这条公路的官网上，你可查询到赏枫最佳时期和推荐景点等。在红叶季节，还有金泽站出发和到达的观光巴士旅游团，途径白山白川乡白色公路，前往白川乡、五箇山（富山县南砺市）合掌构造村落及深受外国游客喜爱的飞驒高山（岐阜县高山市）。

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视频：金泽有线电视