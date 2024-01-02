（4K视频）吉祥佳肴摆上桌，团团圆圆庆新年：金泽的“御节料理”
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使用具有吉祥寓意的食材烹制的日本传统年菜“御节料理”，寄托着人们祈求全家平安、生意兴隆的美好愿望，是家人团圆，共庆新年时必备的正月大餐。过去，家家户户都会自己烹制，但近年来，购买用多层餐盒盛装的预制套餐已经逐渐成为一种普遍现象。而在自江户时代开始茶屋(*1)文化就很盛行的金泽，许多有名的高级日式饭庄“料亭”，每年都会推出精心烹制的御节料理。除了面向本地市场外，还有不少店家通过百货商场和网上销售渠道承接来自全国的订单。
老字号料亭“金城楼”的御节料理使用了多种石川县内的食材，比如御节料理中必不可缺，带有“洞悉未来”之寓意的莲藕，就选用了金泽本地莲藕。除了寓意“勤恳工作”的黑豆、祈求儿孙满堂的干鲱鱼籽等全国各地都很常见的经典食材外，还可以品尝到颇具石川县特色的传统美食，比如用盐渍芜菁夹咸鰤鱼(*2)制成的“芜菁寿司”等。
视频：金泽有线电视