（4K视频）装点金泽女儿节的金花糖

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历史上，金泽是俸禄超过百万石（石，计量单位，相当于10斗——译注）的加贺前田家的城下町(*1)，保留着许多自藩政时期以来世代流传的独特文化与风俗。其中之一便是女儿节时要摆放在供坛上的金花糖。这是一种做成鲷鱼、蔬菜、蘑菇、水果等山珍海味造型的糖果，有时也会是寓意吉祥的鸳鸯、葫芦、招财猫等造型。给纯白糖饼涂上鲜艳色彩而制成的金花糖，是金泽地区宣告早春到来的时令糖果。

金花糖的原材料只有砂糖和水。将粗粒白砂糖加水熬制成糖稀状，然后倒入木质的模具中。糖稀量以刚好填至模具表面为佳，糖饼不可太厚以免影响成品的透明感。而薄薄的糖饼又很容易碎裂，因此需要熟练的技艺。糖稀冷却凝固后，再用食用色素上色。

据说，金花糖和金平糖一样，都源于从葡萄牙传入日本的南蛮糖果(*2)有平糖。过去在日本各地均有制作，而如今的主力几乎只剩下金泽的日式糕点师傅。

每年，日本有女孩的家庭会摆放女儿节人偶，祝愿她们健康成长。作为日本的“常识”，3月3日女儿节一过，就要立刻把人偶收起来，这样才能避免“错失婚期”。但在金泽，进入4月以后还能看到摆放人偶的女儿节供坛，据说这是因为那里还保留着使用农历的习惯。金花糖在完成了作为装饰用点心的使命后，会被敲碎并用来当作孩子的零食，也会在炖煮菜肴或做红豆汤圆等时再次利用。

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视频：金泽有线电视

撰文：nippon.com日本网 编辑部