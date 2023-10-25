（4K视频）奇岩高耸，红叶辉映：松尾芭蕉也曾造访过的“奇岩游仙境”

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日本著名俳句诗人松尾芭蕉，从东北地区出发沿北陆道进行过一次历时150天的长途旅行，并将途中的所见所闻撰写成游记《奥州小道》。其间他曾从山中温泉（位于石川县加贺市）前往那谷寺（位于石川县小松市）游览。

那谷寺最有名的景观是“奇岩游仙境”，高耸的奇岩怪壁上，布满大大小小的洞窟。据说这是远古时期海底火山喷发的遗迹，在经年累月的风浪冲刷下，变成了如今的模样。到了秋天，在色彩鲜艳的红枫秋叶映衬下，岩壁显得格外美丽。

松尾芭蕉在形容那谷寺美景时写道：“此可谓殊胜之地，奇石千姿百态，古松成排，岩石上在建茅草顶佛堂。”他还留下了一首俳句——那谷寺院内，石山白石多又多，秋风更白净。

“奇岩游仙境”作为“奥州小道之风景地”，2014年被指定为日本国家名胜。在寺院内，还有一座为纪念松尾芭蕉去世150周年而于1843年建立的俳句石碑。

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视频：金泽有线电视台