（4K视频）老字号的新探索

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位于东海道驿站“关宿”的日式点心店“深川屋 陆奥大掾”，以它的一口大小的“关之户”糕点而闻名，求肥（用糯米粉、白糖和糖稀制成，半透明而富有弹性——译注）内裹红豆沙，表面撒有细密的日本传统砂糖“和三盆”。

深川屋的守则是“味道永不变”，它只制作“关之户”一款点心，而且在工艺上分毫不差地严格遵循代代相传的“果子仕法控”（即糕点制法记录）中的古老配方。

2014年，继承了服部吉右卫门名号的第14代店主亚树及女主人理佳，认为“迄今以守护的方式传承了文化，但今后若不勇敢创新，因循守旧，就无法延续点心文化”。同年，他们开发出“茶之香 关之户”，那是在“关之户”上裹满本地特产伊势茶粉的一款新产品。随后，一系列新品也陆续上架，比如包入了一整个“关之户”的红豆面包、甜甜圈和冰激凌等。

通过这一崭新的挑战，从未品尝过传统点心“关之户”的人也开始知晓了它的存在。如今，在越来越多的东京、大阪等地的百货公司，你都能看到销售“关之户”的柜台；与伊势相隔千里的人们，也能享受到自宽永年间（1624年至1644年）流传下来的美味，朴素却又滋味无穷。

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视频提供：ZTV