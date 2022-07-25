（4K视频）绵延的梯田“丸山千枚田”

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陡峭的山坡上，是层层叠叠绵延不绝的小梯田。这就是位于三重县熊野市山区的“丸山千枚田”。它的历史非常悠久，根据1601年（庆长6年）纪州藩主进行土地调查时留下的记录，当时该地区有2240块梯田。

20世纪60年代下半叶开始，随着稻米生产调整政策的实施，杉树种植面积不断扩大，再加上人口减少和老龄化导致后继乏人，到20世纪90年代初，梯田的数量减少到530块。1993年，当地居民组织了以守护日本原风景为目的的“保存会”，并用五年时间将梯田恢复到了如今的1340块。1996年，复原重生的稻田采用了“所有人制度”，通过水稻的插秧、收割等农业活动，增加与城市居民的交流，以期将梯田代代相传下去。

每年春天，当黄昏降临，被夕阳染成一片绛红色的天空，映照在灌满了水的稻田中，构成一幅梦幻般的景色，它与稻穗在逆光中闪耀的秋日暮色一起，深获摄影爱好者的青睐。

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视频提供：ZTV

撰文：nippon.com日本网 编辑部