（4K视频）坂本：延历寺与日吉大社的“门前町”

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比叡山延历寺以天台宗的总本山而闻名，日吉大社则是日本全国诸多日枝神社和山王神社的总本宫。位于琵琶湖西岸的滋贺县大津市的坂本，自古以来就作为这两座寺庙和神社的“门前町”（在寺院和神社附近形成的街区、集落——译注）而繁荣兴盛。延历寺以“千日回峰行”等严格的修行而为世人所知，作为古都京都文化财产的一个组成部分，被列入世界文化遗产名录，是著名的旅游景点。乘上观光缆车“坂本缆车”，可享受2025米的空中游，11分钟后到达天台密教的圣地。

坂本地区现有50座被称为“里坊”的寺庙，由在山中完成了严格修行的老僧人经营。鳞次栉比的里坊，都由坚固的石墙环绕，被国家指定为重要传统建筑群保护区，你可以看到寻求宁静的游客在这一带漫步。

日吉大社的历史可以追溯到2100年前。它是为供奉被称做日枝山的比叡山之神而创设，当初名曰日吉社。随着首都迁往平安京，这座位于京都鬼门（东北方向）的神社，被作为驱邪避灾之神受到崇拜。806（延历25）年，传教大师最澄创立了天台宗并开设了比叡山延历寺，于是，该神社又被视作其守护神。进入明治时代后，它被指定为规格最高的神社“官币大社”，并成为日吉社的神道信仰“山王信仰”的中心。战后随着神社等级制度的废除，其名称被统一为日吉大社。日吉大社将猴子尊为神的使者，西本宫的楼门上饰有猴子的雕像。此外，在通往东本宫的参拜道上，还供奉着猴子形状的岩石。

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视频：ZTV