（4K视频）夏季的琵琶湖，水上活动缤纷多彩

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日本最大的淡水湖琵琶湖，自古就是近畿地区首屈一指的著名景点。尽管这里一年四季都有大量游客造访，但最为热闹的当属可以体验各种水上游乐项目的夏季。琵琶湖西邻比叡山和比良山地，东接近江盆地。要亲身感受其宏大的规模，乘坐游船是最佳选择。模仿美国密西西比河航运游船建造的“密歇根号”游船去年迎来了通航40周年。配合暑假为孩子们打造的“猜谜巡游”、可以欣赏夜景的“夜间巡游”、纪念品展销等各种限时活动丰富多彩。

在不靠海的滋贺县，人们享受的是不同于海水浴的湖水浴。湖边烧烤和露营也很受欢迎。夏季大约有10处浴场开业迎客。有人表示相较于因盐分而浑身发粘的海水浴，湖水浴更加舒爽。还有初学者也能轻松驾驭的帆船课堂、站立式桨板运动和皮划艇，充满爽快的兴趣活动不胜枚举。如果想要度过一段优雅的时光，可以入住湖边的度假酒店。从房间眺望美丽的湖景，或许可以舒缓平日的压力。

从日本地图上看，位于本州中央位置的琵琶湖极具存在感。它看似占到了滋贺县的一半面积，但实际上约为该县面积的六分之一。即便如此，它依然够大，南北长63公里，东西宽23公里，湖岸线合计达到235公里。琵琶湖的独特之处不仅仅在于它的大小，其“寿命”之长也是绝无仅有的。早在40万年前就基本形成了现在的形状，湖中生息着60种固有水生动物。通常来说，由于从江河带来的泥沙不断堆积，多数湖泊大约都在形成1万年后消失。拥有10万年以上历史的湖泊称作“古湖泊”，全世界只有20个。当然，日本只此琵琶湖一个。神秘的大湖幽邃深奥。

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影像资料提供：ZTV

撰文：nippon.com编辑部