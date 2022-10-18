（视频）竹生岛：位于滋贺县长浜市琵琶湖上的能量点

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竹生岛坐落于日本第一大湖琵琶湖（滋贺县）。这座周长仅2公里的小岛供奉着美丽的女神“辩才天（辩财天）”，参拜者甚众。绿色小岛与蔚蓝湖水相得益彰，被选为琵琶湖八景之一。

辩才天是还是日本人信奉的七福神之一，掌管智慧、财富和长寿等世俗之利。自古以“辩天大人”而为百姓喜爱。竹生岛的辩才天与江之岛（神奈川县藤泽市）和严岛（广岛县廿日市市）的辩才天被合称为“日本三大辩才天”，是琵琶湖最具代表性的能量景点。

竹生岛隶属琵琶湖北部长浜市，从该市的长浜港和今津港可以搭乘游览船前往，约需30分钟。抵达竹生岛的港口后，沿正面长长的石梯拾阶而上，便可到达宝严寺内。该寺是得到天照大神的启示而创建，正殿里供奉着辩才天，另有五重石塔、三重塔、宝物殿等建筑。走下东侧石阶，奢华绚烂的唐门（“唐破风”造型的门——译注）引入眼帘。这座色彩艳丽的桃山样式建筑，是日本的国家重要文化遗产。在与唐门相邻的观音堂中，供奉着辩才天和主佛——千手千眼观音菩萨。

从观音堂穿过“舟廊下(*1)”，可以前去都久夫须麻神社。据称，该神社的正殿是丰臣秀吉建造的伏见城的遗迹。在拜殿，可以见到参拜者投掷不挂釉的小碟子的场面。据说，如果写上愿望的小碟子能穿过下面的鸟居，美梦就能成真。在竹生岛上，寺庙和神社融为一体，是日本特有的信仰形式“神佛合一”的圣地。

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视频提供：ZTV

撰文：nippon.com日本网 编辑部