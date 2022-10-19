（4K视频）那智瀑布，人气能量点

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熊野地区原生林的水汇成激流，沿岩石表面直奔而下，形成了那智瀑布。雄伟的瀑布从悬崖峭壁飞落瀑潭，让人感受到一股庄严神圣的气息。作为在《日本书纪》中登场的大己贵命的神体（神灵的附体之物——译注）而被供奉，瀑布本身已成为人们信仰的对象。

据传，神武天皇在东征途中发现了那智瀑布。人们相信沐浴瀑布飞溅的水花具有延年益寿的神奇功效。在那智瀑布正面，设置有白色鸟居；瀑布上方悬挂着代表圣域的绳索“注连绳”，但没有正殿。瀑布位于那智熊野大社境内，被认为是大社的发祥地。

那智瀑布作为能量点也颇具人气，是人们前往南纪（和歌山县全域和三重县部分地区——译注）旅行时的必游景点。2004年，联合国教科文组织（UNESCO）将由“纪伊山地的圣地与参拜道”列入世界遗产名录，那智瀑布和那智熊野大社一起成为该遗产的组成部分，并开始受到来自海外的关注。

那智瀑布为称为“日本三大名瀑之一”。瀑布水流在“铫子口”（下落开始处）分为三叉，宽幅13米，落差133米，从“铫子口”至瀑潭飞流直下的“直瀑型”瀑布中，这个落差堪称日本之最。瀑布的流下的水量为每秒1吨。犹如刀削岩壁之力，气势如虹，令人叹为观止。在收费景点“瀑布拜谒舞台”，可近距离观赏瀑布，访客众多，热闹非凡。

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视频提供：ZTV