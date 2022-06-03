（视频）奄美大岛：富饶的自然与独特的文化
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奄美大岛在九州和冲绳本岛的中间，虽隶属九州的鹿儿岛县，但实则位于九州本土以南300多公里的地方。这里有着得天独厚的自然环境，海洋中珊瑚礁环绕，波光潋滟，红树林及原始森林绵延千里。2017年，奄美大岛及周围的岛屿、岩礁及海域，被划定为奄美群岛国立公园。上古时代，它反复经历了与中国和日本列岛的分合离聚，最终形成岛屿，岛上栖息着许多独立演化至今的动植物种群。因此，奄美也与小笠原诸岛一样，有着“东洋加拉帕戈斯群岛”之美誉。
祈愿五谷丰登的“平濑Mankai”“油井丰年舞”等独特的节庆活动、有着1300多年历史的高级丝织物“大岛䌷”……受到琉球、九州及东南亚影响的奄美大岛，文化上也独具当地浓厚的特色。下面就让我们来一起俯瞰奄美大岛的壮美景色，通过视频和图片，感受辽阔的自然和神秘的节庆活动。
图片：黑岩正和（96BOX）
视频：藤井和幸（96BOX）
标题图片：以绝美景色而闻名远近的Ayamaru岬
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