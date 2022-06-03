（视频）奄美大岛：富饶的自然与独特的文化

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奄美大岛在九州和冲绳本岛的中间，虽隶属九州的鹿儿岛县，但实则位于九州本土以南300多公里的地方。这里有着得天独厚的自然环境，海洋中珊瑚礁环绕，波光潋滟，红树林及原始森林绵延千里。2017年，奄美大岛及周围的岛屿、岩礁及海域，被划定为奄美群岛国立公园。上古时代，它反复经历了与中国和日本列岛的分合离聚，最终形成岛屿，岛上栖息着许多独立演化至今的动植物种群。因此，奄美也与小笠原诸岛一样，有着“东洋加拉帕戈斯群岛”之美誉。

祈愿五谷丰登的“平濑Mankai”“油井丰年舞”等独特的节庆活动、有着1300多年历史的高级丝织物“大岛䌷”……受到琉球、九州及东南亚影响的奄美大岛，文化上也独具当地浓厚的特色。下面就让我们来一起俯瞰奄美大岛的壮美景色，通过视频和图片，感受辽阔的自然和神秘的节庆活动。



Shochogama——拂晓时分，众人登上小茅屋顶并将其摇倒，以此来祈愿丰收，它与同一天举行的“平濑Mankai”活动合称为“秋名新节”



平濑Mankai——在位于秋名湾西岸的分别名为“神平濑”和“女童平濑”的两座岩石上，载歌载舞，祈愿丰收



油井丰年舞——用舞蹈向神表达对丰年的感谢，并祈愿来年丰收。鹿儿岛县非物质民俗文化遗产



奄美大岛最北端的笠利崎灯台，从这里远眺，景色绝佳



西北部的海上交通中心名濑港，渡轮的埠头



金作原原始森林，生长着巨大的笔筒树等多种亚热带植物



奄美大岛南部住用町的壮阔的原始红树林



Yadori滨海水浴场，以美丽的白色海滩而闻名



从Yadori滨海水浴场一带上空拍摄的加计吕麻岛



拥有一件“大岛䌷”面料的和服，是自古以来日本女性的梦想

图片：黑岩正和（96BOX）

视频：藤井和幸（96BOX）

标题图片：以绝美景色而闻名远近的Ayamaru岬

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