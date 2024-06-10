（视频）“包袱布”的魔法：一块方布，就能代替你的大包小包

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在昭和时代（1926年12月25日-1989年1月7日），日本人常会在家里的橱柜以及单位的储物柜里备一块包袱布，用它来打包文件或是包装大件物品非常方便。然而，随着时代变迁，包袱布逐渐成了过时、老土的代名词而被人们舍弃和忘却。但其实，它是一种非常方便的用品。在本视频中，“包袱布王子”横山功将为大家展示如何不用一针一线，将一块包袱布快速变成手提包或背包。

视频请看Youtube

或许很多人都会说:“我家里根本没有包袱布。”然而，不是只有以“包袱布”之名销售的商品才是包袱布。手帕、印花大方巾、围巾……只要是四方形且能够将四角系起来的布料，皆可用作包袱布。

选一块自己喜欢的布，试着用它来包东西吧。只要掌握了最基本的“死结”的系法，然后放手去试，就会有所收获。因为不用剪刀、针线，所以只要解开结，就能恢复到最初的形态。因此，你不必害怕失败，可以反复尝试。

在视频中，“包袱布王子”横山功为我们传授了运用基本系法，将包袱布变成各种手提包、背包的方法。各位读者不妨也找一块方布，一起来试试这神奇的包袱布魔法吧！

出演：包袱布王子 横山功

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