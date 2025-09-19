（视频）“teamLab Biovortex京都”开业在即

JapanIn video

随访客而变的灵动艺术空间

位于日本京都市南区京都站附近的一座全新的常设展馆“teamLab BioVortex 京都”将于10月7日开业。该馆由日本著名数字艺术团队teamLab（总部：东京都千代田区）打造，目前已开始售票，部分展示已向媒体开放预览。

除了日本国内，teamLab在中国的上海和澳门、新加坡、沙特阿拉伯等地亦设有展馆，享誉海内外。2023年，位于东京丰洲的常设馆“teamLab Planets TOKYO DMM”吸引了超250万人次参观，被吉尼斯世界纪录认定为“全世界参观人数最多的、由单个艺术团体运营的美术馆”，其中近七成是外国游客。因此在外国游客络绎不绝的京都，想必也会引发热烈反响。

请点击观赏视频

该馆距京都站八条口步行仅需七八分钟，非常适合在乘坐新干线抵达或离开京都时顺路前往参观。这座占地面积1万平方米的展馆，为teamLab在日本国内规模最大的设施，计划展出50余件作品，此次的媒体预览，公开了其中的7件。

这里面尤其引人注目的是《Massless Amorphous Sculpture（无质非定形雕塑）》，其设计理念是“环境产生现象，现象塑造存在”。巨大的泡沫雕塑漂浮在空中，随观者的动作或空间条件而不断改变形态。此前该展品已在阿联酋阿布扎比和美国迈阿密展出，而在日本尚属首秀。其他展品也同样与人的存在与行为深度交互，使这里成为一座“有生命的艺术空间”，而非仅供“观赏”的美术馆。



《Massless Amorphous Sculpture》。泡沫雕塑漂浮在巨大空间中

该馆是“京都站东南部地区开发项目”的一部分。相邻地块还计划开设体验型艺术中心，当代美术家村上隆领衔的“Kaikai Kiki”工作室将在JR东福寺站附近的鸭川沿岸落成。

京都市市长松井孝治满怀期待地表示：“teamLab在国内外展出了大量极具独创性的震撼人心的艺术品，本次其常设展馆在京都落地，具有重要意义。”这座承载着历史与文化的古都，未来一定还会作为全新艺术之发源地，吸引来自全世界的目光。



“teamLab Biovortex 京都”是一座5层建筑。从JR奈良线东福寺站步行前往，也只需大约15分钟



《Morphing Continuum（渐变连续体）》。超越时空、持续变化的流动构造体



《The Eternal Universe of Words（永恒的文字宇宙）》。在无限延展的空间中，文字与声音交织共鸣



《The Way of Birds（鸟之道）》。数十万只鸟儿组成的壮丽又神秘的画面



《共振灯森林》，以四季与火焰为主题，可感应人的动作而变换色彩

teamLab Biovortex 京都

采访/撰文/摄影/摄像：藤井和幸 （96BOX）

标题图片：“teamLab Bio Vortex 京都”的《共振灯森林》

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。