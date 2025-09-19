（视频）“teamLab Biovortex京都”开业在即

生活与旅游 艺术 技术

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

随访客而变的灵动艺术空间

位于日本京都市南区京都站附近的一座全新的常设展馆“teamLab BioVortex 京都”将于10月7日开业。该馆由日本著名数字艺术团队teamLab（总部：东京都千代田区）打造，目前已开始售票，部分展示已向媒体开放预览。

除了日本国内，teamLab在中国的上海和澳门、新加坡、沙特阿拉伯等地亦设有展馆，享誉海内外。2023年，位于东京丰洲的常设馆“teamLab Planets TOKYO DMM”吸引了超250万人次参观，被吉尼斯世界纪录认定为“全世界参观人数最多的、由单个艺术团体运营的美术馆”，其中近七成是外国游客。因此在外国游客络绎不绝的京都，想必也会引发热烈反响。

请点击观赏视频

该馆距京都站八条口步行仅需七八分钟，非常适合在乘坐新干线抵达或离开京都时顺路前往参观。这座占地面积1万平方米的展馆，为teamLab在日本国内规模最大的设施，计划展出50余件作品，此次的媒体预览，公开了其中的7件。

这里面尤其引人注目的是《Massless Amorphous Sculpture（无质非定形雕塑）》，其设计理念是“环境产生现象，现象塑造存在”。巨大的泡沫雕塑漂浮在空中，随观者的动作或空间条件而不断改变形态。此前该展品已在阿联酋阿布扎比和美国迈阿密展出，而在日本尚属首秀。其他展品也同样与人的存在与行为深度交互，使这里成为一座“有生命的艺术空间”，而非仅供“观赏”的美术馆。

《Massless Amorphous Sculpture》。泡沫雕塑漂浮在巨大空间中
《Massless Amorphous Sculpture》。泡沫雕塑漂浮在巨大空间中

该馆是“京都站东南部地区开发项目”的一部分。相邻地块还计划开设体验型艺术中心，当代美术家村上隆领衔的“Kaikai Kiki”工作室将在JR东福寺站附近的鸭川沿岸落成。

京都市市长松井孝治满怀期待地表示：“teamLab在国内外展出了大量极具独创性的震撼人心的艺术品，本次其常设展馆在京都落地，具有重要意义。”这座承载着历史与文化的古都，未来一定还会作为全新艺术之发源地，吸引来自全世界的目光。

“teamLab Biovortex 京都”是一座5层建筑。从JR奈良线东福寺站步行前往，也只需大约15分钟
“teamLab Biovortex 京都”是一座5层建筑。从JR奈良线东福寺站步行前往，也只需大约15分钟

《Morphing Continuum（渐变连续体）》。超越时空、持续变化的流动构造体
《Morphing Continuum（渐变连续体）》。超越时空、持续变化的流动构造体

《The Eternal Universe of Words（永恒的文字宇宙）》。在无限延展的空间中，文字与声音交织共鸣
《The Eternal Universe of Words（永恒的文字宇宙）》。在无限延展的空间中，文字与声音交织共鸣

《The Way of Birds（鸟之道）》。数十万只鸟儿组成的壮丽又神秘的画面
《The Way of Birds（鸟之道）》。数十万只鸟儿组成的壮丽又神秘的画面

《共振灯森林》，以四季与火焰为主题，可感应人的动作而变换色彩
《共振灯森林》，以四季与火焰为主题，可感应人的动作而变换色彩

teamLab Biovortex 京都

  • 地址：京都市南区东九条东岩本町21-5
  • 开业日期：2025年10月7日（星期二）
  • 营业时间：需事先预约，日本时间9：00至21：00（19：30停止入馆）
  • 门票：成人（18岁以上）3600日元起（票价因日期及时间段而异）
  • 官方网站：https://www.teamlab.art/zh-hans/e/kyoto/

采访/撰文/摄影/摄像：藤井和幸 （96BOX）

标题图片：“teamLab Bio Vortex 京都”的《共振灯森林》

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。

京都 关西 美术馆 数字艺术展 teamLab 视觉体验 艺术馆