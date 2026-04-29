（视频）DRUM TAO THEATER KYOTO：蜚声世界的和太鼓，燃动古都夜色

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足迹遍布全球31国、累计观众超千万的日本和太鼓表演团体“DRUM TAO”于2026年4月9日在京都站前开设了常设剧场。剧场将震撼十足的演奏、精致考究的服饰与京都本地传统工艺融为一体，为激活古都夜间经济注入新的活力。

请点击观看YouTube视频：蜚声世界的和太鼓，燃动古都夜色

震撼世界的DRUM TAO常设剧场

京都这座千年古都，不仅常年吸引日本国内游客，每年更有超千万海外访客纷至沓来。但在各大著名景点的寺院神社结束营业后，缺乏足够有吸引力的夜间文化体验活动，这一直是当地文旅的痛点。坐落于京都站八条口正前方的“DRUM TAO THEATER KYOTO”，正是在这一难题面前被寄予厚望的破局关键。



从京都站八条口拍摄剧场所在的AVANTI大厦，从车站的地下人行通道可直达剧场

1993年成立的和太鼓表演团体DRUM TAO，在传统乐器中若入了现代表演手法，并将其推向世界舞台。他们已在全球31个国家、500座城市举办了演出，累计观演人数突破千万。

在这座期待已久的专用常设剧场开业之际，代表人藤高郁夫满怀信心地说：“这是我们艺术工作者的最大荣幸。我们希望把这里打造成游客心中的地标，让外国朋友们觉得，来到日本、来到京都，就一定要来看TAO的剧场。”



鼓声回响，与数字影像产生共鸣，呈现极具冲击力的表演



除和太鼓外，还能欣赏筱笛、三味线、古琴等其他日本传统乐器的演奏

剧场规模相对紧凑，最多可容纳325人，舞台向观众席深处大幅延伸，能让人近距离感受扑面而来的震撼气场。观众还可以把在休息区酒吧购买的饮料、零食带进剧场，在轻松自在的氛围里体验传统文化，这可谓是另一大魅力之所在。

节目共有两套，上演时间分别为晚上7时和9时。第一套节目《响》，内容如同节日庙会活动，适合全家老少一起观赏，还设有观众上台击鼓的互动环节。第二套节目《梦》，则侧重于浪漫旋律，用藤高团长的话说，就是“能让情侣看得心动落泪”的梦幻作品。



与古都夜晚相得益彰的梦幻舞台，氛围感拉满



舞台近在咫尺，震撼的演奏，让身体也随之共振



演员还会来到观众席附近，营造出融为一体之感

五感全开，尽享焕新日本文化

过去，人们总觉得和太鼓表演的服装就是“法被(*1)、股引(*2)、兜裆布”，但DRUM TAO的演出服彻底打破了这种印象，它们全部由国际知名设计师小筱顺子打造。小筱与DRUM TAO合作已有14年，累计设计了近2000套服装。这些贴合剧目意境的服饰，还受到来自演员们的一致称赞：“一穿上，立刻就能进入状态。”

小筱顺子把底蕴深厚的京都看作是“真正的日本文化传播之地”，从挑选面料开始就精益求精。通过采用西阵织的面料与金线，收获了满意的效果，她表示说：“即便演员激烈舞动、挥汗如雨，衣服也不会松垮变形，面料挺括的特质，和演员全力以赴的表演完美呼应。”



身着西阵织华美衣饰的演员们和设计师小筱顺子在一起



小筱设计的服装，据说在高强度武打表演中也不会破损

剧场里随处可见京都工匠的手艺。休息区迎接观众的巨型暖帘和超大灯笼，都由京都本地传统工艺店制作；吧台区还提供京都特色手鞠球寿司、与甘纳豆（糖渍豆类等——译注）名店联手制作的点心，以及老字号酒吧特制的原创鸡尾酒等。这里可以说早已不是一座单纯的剧场，而是完整的日式文化体验空间。

除了剧场内和休息区，游客还能在开放感十足的屋顶露台享受美食时光——在晚风轻抚中眺望京都塔，回味演出的震撼体验，为美好的一天画上圆满的句号。



休息区入口的灯笼与内部的巨型暖帘，瞬间把人带入传统文化的世界



复古吧台（上）、与京都名店联名推出的饮品小吃（左下）；礼品店内日本风格的原创周边玲琅满目（右下）

点亮京都的夜间旅游

剧场附近的京都站东南地区，近年正作为艺术与商业新中心推进着重新开发和改造工程。凭借与2025年10月开业的沉浸式体验场馆“teamLab Biovortex京都”等热门景点形成的协同效应，有望发展成为新的夜间热门商圈。

参与该剧场运营的野村不动产集团表示：“我们将把现场体验的价值最大化，以填补京都夜间娱乐的短板，并借此缓解因时空密集带来的压力，为‌应对过度旅游尽一份力。”相信DRUM TAO THEATER KYOTO的盛况，会让京都的旅游魅力更上一层楼。



手握酒杯、享受夜景，在屋顶露台回味演出余韵 ©DRUM TAO THEATER KYOTO



欢迎亲临现场，感受只有在现场表演中才能体验到的震撼

DRUM TAO THEATER KYOTO 剧场信息

地址： 京都市南区东九条西山王町31 AVANTI大厦9层

京都市南区东九条西山王町31 AVANTI大厦9层 演出节目： 第一套《响-HIBIKI-》 入场18:15，开演19:00 第二套《梦-YUME-》 入场20:15，开演21:00 单场时长各约40分钟 ※详情请查阅官网： https://drum-tao-kyoto.com/

第一套《响-HIBIKI-》 入场18:15，开演19:00 第二套《梦-YUME-》 入场20:15，开演21:00 单场时长各约40分钟 ※详情请查阅官网： https://drum-tao-kyoto.com/ 休演日： 每周二、周三（另有临时休演）

每周二、周三（另有临时休演） 票价： 贵宾席 15000日元，普通席 10000日元※均含一杯饮品，含税

贵宾席 15000日元，普通席 10000日元※均含一杯饮品，含税 交通：JR京都站八条口步行1分钟（地下人行通道直达）

采访/撰文/视频：藤井和幸（96BOX）

图片：nippon.com日本网 编辑部

标题图片：DRUM TAO动感十足的舞台表演

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