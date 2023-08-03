【360ºVR全景视频】浅草篇：江户风情洋溢，东京最大观光景点

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本系列将通过360ºVR全景视频展现东京的名胜与四季变幻的美景。本篇将带领大家从东京台东区的浅草出发，开启一场虚拟现实之旅。该地区以拥有1400年历史的浅草寺为中心，至今仍保留着热闹繁华的江户风情。

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◆如何观看360°VR全景视频◆ 如使用电脑端观看，可以通过移动光标欣赏全景。

如通过手机端或平板电脑端的视频APP观看，视角将随重力感应移动。此外，也可以滑动屏幕转换视角。

如佩戴VR眼镜和头戴式耳机，将获得更加身临其境的效果。

东京历史最悠久的景区

自江户时代起，浅草就以旅游名胜而闻名。现在每年吸引日本国内外游客超3000万人，据统计，新冠疫情之前，每3名赴日外国游客中，就有1人到访浅草。

浅草的象征雷门位于浅草寺主参道的入口处，巨大的红色灯笼吸引着众多游客在此拍照“打卡”。现在的大门是松下电器创始人松下幸之助于1960年捐赠的。正如灯笼背面上题写的正式名称“风雷神门”一样，大门左右分别伫立着风神像和雷神像。

穿过雷门，便是日本最古老的商业街——仲见世。道路两旁销售土特产、点心糖果的商铺鳞次栉比，长达250米。穿过熙熙攘攘的人群，藏有佛教经书和寺院宝物的宝藏门映入眼帘，这里供奉着仁王像。寺院内西侧矗立着充满日式风情的五重塔，向东望去，则能看到高达634米的东京晴空塔，构成一幅古今名塔遥相呼应的美景。

正面格外雄大的建筑物便是正殿，里面供奉着7世纪时在隅田川被人拾到的观世音菩萨像，前来祈求菩萨保佑的善男信女络绎不绝。日落后，正殿等建筑上景观灯开放，呈现出与白日截然不同的梦幻景象。

沿着延伸自东门二天门的东参道步行约5分钟，就到了隅田川沿岸的隅田公园。这里是春季赏樱花、夏日乘晚凉的好去处，还可以坐游览船在河上悠然观景。向对岸望去，除了东京晴空塔，还可以看到两座颇为奇妙的建筑。一座是朝日啤酒集团总部大楼，拥有金色外墙，形似充盈着白色泡沫的啤酒杯；旁边是该公司运营的Super Dry Hall，顶部的金色雕塑名为“金色火焰”。这两座建筑落成于1989年，现已成为浅草地标。

2020年，隅田川上游铁路桥旁的人行步道桥Sumida River Walk正式开通。夜间，这里景观灯璀璨，通向东京晴空塔的道路，还是约会的大好路线。

这就是浅草。连贯古今、日新月异，今后还将不断为游客带来更多欢乐。

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采访/撰文：nippon.com 日本网 编辑部

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