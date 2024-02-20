（360ºVR视频）东京的樱花篇：探访四百年来备受人们喜爱的赏樱胜地

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本系列将通过360ºVR视频展现东京的名胜与四季变幻的美景。第2期将为大家介绍东京春季著名的赏樱胜地。让我们从自江户时代起就备受赏樱客喜爱的上野出发，开启一场东京烂漫樱花之旅吧。

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象征日本自然之美的春景

在日本，自平安时代（794-1192年——译注）以来，提到“花”，通常指的都是樱花。贵族们常在和歌中咏颂樱花的美丽与短暂。桃山时代（1573-1603年——译注），丰臣秀吉曾在京都的醍醐寺举办盛大的赏樱宴会，人们尽情畅饮赋歌。这被认为是现代赏樱会的雏形。

“上野之山”是东京赏樱胜地的鼻祖。这里最早的樱花是江户时代的1625年，由与德川幕府渊源深厚的宽永寺之创建者天海僧正从奈良吉野山移植而来的。现在，上野恩赐公园一带种有55种、1200株樱花树，据说其中有些是本地的品种。每到花季，这里都会吸引超300万游客，被誉为日本首屈一指的赏樱胜地。

后来，德川幕府第8代将军德川吉宗（1684-1751年）改变了赏樱胜地仅此无他的局面，扩展了赏樱景点。他在位于江户郊外王子地区的飞鸟山和品川的御殿山等地种植樱花，并向普通民众开放。樱花还被巧妙地用来达成政治目标，甚至有传言称，当时德川吉宗在隅田川沿岸种植樱花，吸引赏樱游人纷至沓来，通过众人之力踩实河岸的堤坝，以实现防洪目的。

江户时代及之前，樱花品种以山樱为主，而到了现代，染井吉野占据了约8成。染井吉野起源于东京，据说是在幕府末期由染井村（今丰岛区驹込）的园艺师通过异种杂交培育出来的。染井吉野的生长速度很快，从嫁接到开花只需两年，花朵密集，非常适合观赏。

明治时代（1868-1912年——译注）以后，染井吉野被广泛种植在古城遗址、公园、学校等处，日本各地由此出现了大量的赏樱好去处。人们认为，染井吉野同时大片盛放又迅速凋零的特征，体现了日本人的审美观，不过实际上，染井吉野樱点缀日本春天的美景，不过才有大约150年的历史。

在曾经的江户城所在地皇居周围，樱花与石墙共同绘就出一幅美丽的风景。在内护城河沿岸的千鸟渊公园，染井吉野樱形成了一条隧道，夜晚彩灯亮起，景色别有一番韵味。飘落的花瓣浮在水面上，犹如花筏，随波逐流，推荐游客乘小船欣赏这番美景。

自昭和年代（1926-1989年——译注）初期起，每当在目黑川沿岸开展护岸工程时，都会种植樱花树，现在河两岸已经形成了长约3.8公里的樱花林，共有樱花树约800棵。樱花节期间，这里会开设大量货摊，还可以乘赏樱游船在水上欣赏美景。

樱花是日本的国花。日本气象厅每年都预测开花时间并做详细预报，由此也可看出樱花在日本人心目中的特殊地位。而且，开花时节又与日本的新年度重合，因此，樱花还为新生入学，老生毕业、就业入职等人生重要时刻增色添彩，承载了日本人人生中的美好回忆。

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撰文：nippon.com日本网 编辑部

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