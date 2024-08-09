（360ºVR视频）高尾山：历史悠久的圣山，距东京市中心仅一小时车程

TOKYO VR VIEWS

JapanIn video

本系列将通过360ºVR全景视频展现东京的名胜与四季变幻的美景。本篇为大家介绍被评为米其林三星的高尾山。在这里，可以近距离感受拥有1300多年历史的神秘文化，亦能在美丽的大自然中漫步，偶遇各种神奇的动植物。

视频请看Youtube

◆如何观看360°VR视频◆ 如使用电脑端观看，可以通过移动光标欣赏全景。

如通过手机端或平板电脑端的视频APP观看，视角将随重力感应移动。此外，也可以滑动屏幕转换视角。

如佩戴VR眼镜和头戴式耳机，将获得更加身临其境的效果。

可轻松攀登的修验道 (*1) 灵山

位于东京都八王子市的高尾山海拔599米，2007年在《米其林旅游指南》日本版中获评最高等级三星。高尾山在海外游客中也热度极高，登山人数为全球最多，疫情前每年约吸引游客300万人。

高尾山距东京市中心仅约40公里，却拥有极为壮丽的自然景观。这里栖息着白颊鼯鼠等数十种野生动物及百余种鸟类，还有高尾天牛等超4000种昆虫。植物种类也非常丰富，生长着超过1600种野生植物，其数量与整个英国相当。广为人知的，是被誉为“日本植物分类学之父”的牧野富太郎频繁到访此地，并在这里发现了高尾山的原生植物品种柠檬紫苏。

交通便利也是高尾山备受游客青睐的原因之一。从新宿站乘京王线电车约1小时可达距离高尾山登山口最近的高尾山口站，若乘坐特快“Mt.TAKAO号”，最快仅需43分钟。

登上高尾山顶并不需要太费力气。乘坐缆车，仅需6分钟即可从海拔201米的清泷站直达山腰处的海拔472米的高尾山站。此外，亦可选择可供两人并排乘坐的登山吊椅，一边感受凉风拂面，一边享受空中“漫步”。

从缆车或吊椅下来后，不妨先去观景台看看。天气晴朗时，远方的新宿高楼群也能一览无余。

通往山顶还有一条铺设好的登山路，所以穿着普通运动鞋爬山也不会吃力。即便悠闲漫步，登上山顶也不用1小时。沿途设有商店和饮料自动售货机，对登山新手十分友好。

虽然这是一座适合休闲徒步的低山，但相传这个1300年前由高僧行基在此开宗立派的信仰圣地，存在着各种各样的能量景点。在“八大龙王堂”中有一尊金色神像，据说，若在流经神像脚下的清水中冲洗钱币，就能提升财运。此外，登山道沿途也分布着不少能量景点，例如保佑好运的神树“章鱼杉”，可以摆脱烦恼的“男坂”“苦拔门”，保佑你心想事成的石板圆洞门“愿叶轮潜”等等，祈福之处比比皆是。

在“药王院”的大本堂中供奉着主神“饭绳大权现”，保佑香客远离厄运、提升运势。寺院内随处可见天狗雕像，它们是被称为“眷属”的守护主神的仆从。如今，天狗已经成为高尾山的“吉祥物”，这里名为“天狗烧”的黑豆馅点心很受游客喜爱。

天气晴朗时，在山顶附近可以眺望到富士山。过去，敬仰富士山的江户百姓常在此处遥拜富士山，因此这个地方可以说是高尾山首屈一指的能量景点。

高尾山周边建有展示山中动植物的博物馆、天然温泉等众多旅游景点，可以度过充实的一天。山脚处荞麦面馆林立，不妨来一碗当地美食“山药泥荞麦面”以补充体力。

高尾山虽然是一座小山，却拥有富饶的自然和众多的文化景点，刺激着你的五感，让你的身心得到放松。高尾山四季之景各有不同，欢迎在不同的季节前来感受它的美妙。

谷歌地图

标题图片：药王院大本堂

撰文：nippon.com日本网 编辑部

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。