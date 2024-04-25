（360ºVR视频）2023年，东京那些令人难忘的风景

TOKYO VR VIEWS

JapanIn video

本系列通过VR视频展现东京的名胜与四季交替的美景。作为2023年的汇总篇，我们将为大家带来此前未曾公开的精彩视频。

视频请看Youtube

◆如何观看360°VR视频◆ 如使用电脑端观看，可以通过移动光标欣赏全景。

如通过手机端或平板电脑端的视频APP观看，视角将随重力感应移动。此外，也可以滑动屏幕转换视角。

如佩戴VR眼镜和头戴式耳机，将获得更加身临其境的效果。

散发多彩魅力的旅游城市

2023年，经过3年的新冠疫情后，日本各地再度迎来外国游客。由于取消了入境限制，加之日元贬值，全年外国人入境超过2506万人次，回升至新冠疫情前的八成水平。

东京作为国际化旅游城市，人气尤旺。充满江户风情的浅草，高档品牌店林立的银座，宅文化圣地秋叶原电器街……这些各具特色的街区吸引了大量外国游客前来观光、享受美食和购物。

不仅如此，东京的四季之景也各有独特魅力。在皇居护城河畔，绚烂的樱花与深灰色城墙相映成趣；高尾山上生长着1600多种植物，是徒步爱好者的胜地；每逢秋天，明治神宫外苑的银杏大道披上金黄色盛装，成为赏秋的好去处。

东京夜景亦自有迷人之处。尤其到了冬夜，火树银花，流光溢彩，吸引游客纷至沓来。去年12月23日，东京塔为庆祝开业65周年，设置了高10米的缩小版“东京塔”并在夜晚举办灯光秀表演，引发了人们的热议。

Tokyo VR Views收录了东京各大观光名胜的精彩影像，本篇我们精选了许多未曾公开的内容，与读者一起回顾精彩的2023年。

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撰文：nippon.com日本网 编辑部

标题图片：东京站丸之内红砖车站大楼，已有超过百年的历史

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