（视频）加贺地区三大温泉之片山津温泉

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在石川县的加贺的三大温泉——山代、山中和片山津温泉中，片山津温泉的历史相对较短。



片山津温泉镇位于加贺三湖之一柴山潟的西南岸

相传，1653年，加贺藩支藩大圣寺藩的第二代藩主前田利明在猎鹰途中，到访柴山潟，看到湖面上群鸟聚集，因此发现了湖底的温泉。不过，直到明治时代（1868-1912年）进行大规模开发，填埋了部分潟湖后，人们才得以享受这个温泉。之后，来此疗养的人越来越多，并逐渐发展成著名的温泉小镇。



建在温泉小镇中心砂走公园的足浴温泉“足之汤 Engawa”

2012年，一座新的“总汤”（公共温泉浴场）在能够眺望到白山连峰的柴山潟湖畔落成。它由世界著名建筑师谷口吉生设计，是一座玻璃幕墙环绕的现代化建筑。其中有两个温泉浴场，分别是“潟之汤”和“森之汤”。在“潟之汤”中，当温泉水从浴池靠窗一侧溢出时，看起来似乎与窗外的柴山潟湖面连成了一片，让你仿佛浸泡在湖水之中，尽情地感受壮丽的自然景色。



从“潟之汤”可以将柴山潟美景尽收眼底

位于温泉镇中心的“花馆”，曾是艺妓练习舞蹈和三味线的地方。铁红色格窗营造出温泉小镇独有的情调。从门前写有艺妓名字的灯笼中，仍能感受到往昔的繁华。



在花馆内的“茶房富久纱”，可以品尝甜点，还可以体验用源泉水制作“源泉豆腐”

●交通

视频：金泽有线电视网

标题图片：片山津温泉的现代公共温泉浴场“总汤”