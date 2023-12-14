（视频）加贺地区三大温泉之片山津温泉
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在石川县的加贺的三大温泉——山代、山中和片山津温泉中，片山津温泉的历史相对较短。
相传，1653年，加贺藩支藩大圣寺藩的第二代藩主前田利明在猎鹰途中，到访柴山潟，看到湖面上群鸟聚集，因此发现了湖底的温泉。不过，直到明治时代（1868-1912年）进行大规模开发，填埋了部分潟湖后，人们才得以享受这个温泉。之后，来此疗养的人越来越多，并逐渐发展成著名的温泉小镇。
2012年，一座新的“总汤”（公共温泉浴场）在能够眺望到白山连峰的柴山潟湖畔落成。它由世界著名建筑师谷口吉生设计，是一座玻璃幕墙环绕的现代化建筑。其中有两个温泉浴场，分别是“潟之汤”和“森之汤”。在“潟之汤”中，当温泉水从浴池靠窗一侧溢出时，看起来似乎与窗外的柴山潟湖面连成了一片，让你仿佛浸泡在湖水之中，尽情地感受壮丽的自然景色。
位于温泉镇中心的“花馆”，曾是艺妓练习舞蹈和三味线的地方。铁红色格窗营造出温泉小镇独有的情调。从门前写有艺妓名字的灯笼中，仍能感受到往昔的繁华。
●交通
- 从JR北陆本线“加贺温泉站”乘坐观光巴士小松机场线，约10分钟后在“片山津温泉”下车
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视频：金泽有线电视网
标题图片：片山津温泉的现代公共温泉浴场“总汤”