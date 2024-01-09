（视频）加贺地区三大温泉之山中温泉

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山中温泉是石川县加贺地区三大温泉之一，相传是在约1300年前，由奈良时代（710-794年）的高僧行基所发现。江户时代（1603-1868年），著名俳人松尾芭蕉曾在云游北陆地区途中到访此处，称此地可与有马温泉、草津温泉并称“日本三大温泉”，并在自己的游记《奥州小道》中写下俳句以表赞颂：“山中や菊は手折らじ湯の匂い（山中浴温泉，何须沿途摘菊花，汤味沁心间）”。

山中温泉坐落于群山环绕之中，位于大圣寺川的峡谷泉流边，四季皆有独特美景。其中，有着该地首屈一指之峡谷景色的鹤仙峡，秋日红叶尤为美丽，吸引众多游客纷至沓来。



红叶环绕的鹤仙峡上的“蛐蛐儿桥”

从溪谷上两座风情别致的桥上，可以一览溪谷美景。一座名为“蛐蛐儿桥”，全部使用日本扁柏建造而成；另一座名为“翻花绳桥”，造型新颖，出自草月流（日本插花流派之一——译注）第三代掌门人、电影导演兼舞台艺术家勅使河原宏之手。

山中温泉一带有许多独具特色并与当地美丽的自然景观巧妙结合的旅馆。在这里，可以尽情欣赏峡谷的美景，在温泉中疗愈疲惫的身心。



温泉旅馆“Kayo亭”的大浴场。这是一家占地约3.3万平方米，拥有10间客房的豪华旅馆

温泉小镇的中心是公共浴场“总汤 菊之汤”。男女浴场建在不同的楼栋，这在日本十分罕见。男子浴场是沉稳的奈良文化风格，女子浴场则华丽优雅，其设计展现出曲线之美。在女子浴场旁边的“山中座”里，可以欣赏日本民谣山中节的歌曲和艺妓的舞蹈表演。



左边是菊之汤的女子浴场，右边是山中座

从菊之汤到“蛐蛐儿桥”的约600米长的主道，名为“汤气街道”。这里有很多展销山中漆器、九谷烧的画廊及咖啡馆等，漫步在宽敞的人行道上，感受当地的人文风情，亦不失为一件乐事。



“汤气街道”干净整洁，很适合悠闲漫步、逛街

交通

视频：金泽有线电视网

标题图片：从“Kayo亭”的露天温泉眺望室外的红叶