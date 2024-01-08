（视频）加贺和能登的发酵美食：芜菁寿司和米糠沙丁鱼

JapanIn video

加贺的芜菁寿司和能登的米糠沙丁鱼是雪乡石川县的地方美食，它们是生活在严寒多雪地区人们的生活智慧的产物。

视频请看Youtube

北陆地区(*1)冬季严寒，降雪量大，寒冷的气候为食品发酵创造了稳定的低温环境。



白雪皑皑的金泽

北陆地区自古盛产以鱼贝类为原料的发酵食品。石川县金泽市的代表性传统食品芜菁寿司，据说就起源于将蔬菜和鱼类发酵制作而成的腌制食品，后来逐渐形成了现今的制作方法。



风味独特的芜菁寿司

首先，将盐渍鰤鱼片夹入盐渍芜菁中。然后，将芜菁铺在桶中，撒上胡萝卜丝等，再用曲子填满空隙。曲菌中的微生物能分解鱼类的蛋白质，使其变鲜。芜菁的口感、肥美的鰤鱼和曲子的醇香融合在一起，造就了独特的风味。



将盐渍鰤鱼片快速夹在盐渍芜菁中



撒上胡萝卜丝，填入曲子

能登地区的特色美食则是“米糠沙丁鱼”。将腌制好的沙丁鱼，带着米糠一起在小火上轻烤后食用。夏天湿度高，宜于发酵，冬季的严寒则能促进其成熟。这是能登独特气候造就的一道菜肴。雪乡的生活智慧“发酵食品”，伴随人们跨过漫长岁月并传承至今。



用小火烤制裹着米糠的腌沙丁鱼



整齐地装在桶中的沙丁鱼和米糠

视频：金泽有线电视

标题图片：加贺的地方菜——芜菁寿司