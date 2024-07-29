（视频）冲岛：日本唯一一座湖中住人岛

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闻名远近的“猫岛”“三轮车之岛”

冲岛位于日本第一大湖——琵琶湖之中，距离湖东岸约1.5公里，隶属于滋贺县近江八幡市，是日本唯一一座“有人居住的淡水湖岛”。冲岛周长6.8公里，面积为1.52平方公里，居民约有300人。从对岸的堀切港乘坐渡轮，只需10分钟便可到达“冲岛渔港”。



往返于堀切港和冲岛之间的渡轮

冲岛西南部的港口附近形成有一个村落，村中建有小学、幼儿园、邮局等。不过，岛上没有汽车，当然也没有红绿灯。许多人都拥有三轮自行车，既能代步，也可用于运送船货。因此，冲岛就有了一个“三轮自行车之岛”的爱称。近年来，冲岛的猫还出现在了著名猫咪摄影师岩合光昭的摄影集《岛上的猫》中，所以，这里逐渐还以“猫岛”而闻名。



岛上老年人多，三轮自行车是这里很常见的代步工具



冲岛上慵懒的猫

樱花、红叶和鲫鱼寿司

冲岛的特色美食是近江地区的传统食物“鲫鱼寿司”，据说，这是日本最古老的寿司。春天，人们在琵琶湖捕捞大眼鲫，然后用盐腌渍2到3个月。到了夏天，取出鲫鱼，洗去多余的盐分，与米饭层叠在一起进行乳酸发酵，待到秋末入冬时，便可以食用了。鲫鱼寿司可以发酵腌制数年，因此也是一种非常方便的保存食品。制作寿司的鲫鱼品种是琵琶湖特有的大眼鲫，其品质之高，在岛外也有口皆碑。



鲫鱼寿司是自奈良时代传承至今的特色地方食品

每到春天，冲岛湖沿岸樱花盛开，形成一条迷人的樱花隧道。渔业合作社妇女部“湖岛妇贵会”每年都举办“樱花节”，并在活动期间销售“琵琶鳟寿司饭”“冲岛盖饭”等当地特色美食。



骑着三轮自行车穿过樱花隧道

到了夏天，渔业合作社和琵琶湖汽船公司会共同举办游船观光活动，在船上还能体验制作寿司，大获游人好评。秋天，在岛上的奥津嶋神社和Kenken山中可以欣赏到美丽的红叶景色。若到近江八幡或琵琶湖旅游，不妨也到这座迷人的小岛来看一看，一定不虚此行。



秋日的奥津嶋神社，树叶开始变红

交通

从JR近江八幡站到堀切港

乘坐“途径长命寺，开往休暇村方向”的近江铁路公交，在“堀切港”下车

所需时间：约30分钟

从堀切港到冲岛

乘坐渡轮从“堀切港”出发，在“冲岛渔港”下船

所需时间：约10分钟

谷歌地图

摄影/撰文：黑岩正和（96BOX）

视频：藤井和幸（96BOX）

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