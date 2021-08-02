热浪袭北海道 恐影响东奥马拉松竞走项目

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（法新社东京1日电） 日本北海道地区的凉爽气候，原本应该是下周东京奥运马拉松与竞走项目的绝佳比赛场地，现在却遭遇热浪侵袭。

奥运组委会当初就是忧心即使把赛事提前到清晨，东京气温对选手而言依旧太热，于是在2019年决定把这两项赛事移师到北海道进行。

不过就在上周，札幌气温突然飙高到摄氏34度，下周马拉松赛事举行时，预估最高温仍在31至34度徘徊。

北海道其他地区甚至出现更高气温，记录到今年夏天日本最高温摄氏38度，而男子20公里竞走项目，5日就要在北海道札幌举行，接着是女子竞走，以及男女的马拉松赛事。

东京的热浪也不容小觑，未来数周预估高温在摄氏30至34度之间。

东奥组委会一直苦于高温，出动了不少应对措施，包括架设喷雾站，以及发放冰背心。

主办方今天为酷暑应对措施辩护，但东京奥组委首席执行官武藤敏郎坦承，「我们需要更加警惕」。

他表示，赛事目前有30人出现「热疾病」（主办方称不如中暑严重），大多是奥运员工或志工，没有人出现重症。

© 2021 AFP