美铅球女将桑德斯表态 东奥颁奖台抗议首例

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（法新社东京2日电） 美国铅球女将桑德斯在东京奥运拿下银牌后，在颁奖台上做出抗议动作，恐将面临纪律处分。这是这次东奥，首度出现选手在颁奖台上抗议的情况。

桑德斯成为第一位在东京奥运颁奖台上做出抗议动作的选手，她或许将因此面临纪律处分。

25岁的非裔美籍田径选手桑德斯（Raven Saunders）昨天稍早在比赛中获得银牌后，她在颁奖典礼上高举双臂，在头部上方交错，摆出「X」的手势，以示抗议。

美国媒体报导指出，身为非裔人士、且常直言力挺LGBT权利的桑德斯表示，她摆出的手势，是为了声援「受压迫的人」。

在昨天拿下银牌后，桑德斯表示，她想代表「正在世界各地奋斗，却没有平台可以为自己发声的人」。桑德斯的抗议行为，是国际奥林匹克委员会（IOC）订出的规定首次面临考验，因为规定禁止在奥运颁奖台上，做出任何型式的抗议。

IOC在东奥赛前调整了关于运动员抗议的规定，表示赛前温和的抗议将获允许。

然而，IOC对于颁奖台上的抗议仍维持严格的禁令。

桑德斯会受到怎样惩处，目前仍不得而知。

上个月最新发布的IOC准则提到，抗议行为的纪律处分，将「与破坏的程度、违规行为与奥林匹克精神相左的程度成比例」。

美国奥林匹克暨帕拉林匹克委员会（USOPC）在赛前就曾表示，不会因为运动员抗议而对其做出制裁。

去年，非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察压颈致死，在美国引发全国性的抗议活动。USOPC在检讨规定后，对于运动员在颁奖台上的抗议行为，态度有了软化。

专家表示，IOC将会考量任何制裁可能引发的反弹，不太可能会对在东奥抗议的运动员下重手。

© 2021 AFP