女子长跑大热门哈山预赛摔跤 爬起飞冲仍获第一

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（法新社东京2日电） 荷兰长跑选手哈山（Sifan Hassan）今天在女子1500公尺预赛跌了一大跤，但随即爬起，很快追上对手，以小组第一取得晋级资格，依旧可以朝夺下空前奥运3冠王头衔的梦想迈进。

28岁、出生于衣索比亚的哈山是1500公尺与1万公尺长跑世界冠军，但她今天在1500公尺预赛最后一圈时，被跌倒横在前方的肯亚选手杰比托克（Edinah Jebitok）绊了一下，跟着倒地。

场内稀疏的群众都倒吸一口气，难以置信哈山夺得1500、5000与1万公尺长跑3冠王的希望就此粉碎。

不过，哈山很快站稳脚步，继续冲刺，追上领先群。她需要跑出前6名的成绩才能自动晋级准决赛，她奋力猛追，最终以4分5秒17取得小组第一。

哈山的表现让跑完前一组预赛，在旁观看的美国选手麦吉（Cory McGee）等一众竞争对手替她鼓掌。

同样晋级的麦吉说：「这太了不起了，能够爬起来，专注于比赛，然后得到第一，真的很了不起。」

19岁的杰比托克取得小组第12名，她对此感到非常「绝望」，但她以被绊倒为由提出申诉后，获准参加4日的准决赛。

哈山最大竞争对手，可能是27岁的肯亚选手基皮耶贡（Faith Kipyegon），她在小组预赛跑出4分1秒40成绩。

她说：「我对自己的表现很满意。我不会去在意哈山，只会专注于我的比赛，希望最终能在决赛碰头。」

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