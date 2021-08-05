杜兰特23分逆转澳洲 美国男篮闯金牌战拚4连霸

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（法新社东京5日电） 美国男篮队靠杜兰特攻下23分的带领下，在下半场逆转战局，最终以97比78击败澳洲，挺进金牌战后将力拚4连霸。

在东京奥运男子篮球赛的小组赛出线后，获得晋级的美国、澳洲在8强淘汰赛分别击西班牙、阿根廷闯进4 强，并在今天正面交锋。

已经在奥运缔造3连霸的美国，这次东奥前的热身赛，不再像过去一样赢得轻松写意，战绩仅2胜2败，其中1场便是以83比91败给今天的对手澳洲。

今天这场4强赛，澳洲在打出6比2开局后一路领先，并在古丁（Chris Goulding）第1节剩下4秒时砍进一记三分球后，在首节打完时以24比18领先美国。

次节，澳洲在艾克森（Dante Exum）的切入上篮后，以33比23将领先拉开到两位数，最多曾领先达15分，但美国急踩煞车，打出16比4的强力反击，在哈勒戴（Jrue Holiday）篮下摆进两分后，将落后缩小到剩下3分，但上半场结束时，澳洲仍以45比42领先。

下半场比赛开打后，美国在杜兰特（Kevin Durant ）包括一次「3分打」攻势在内、个人独得8分的带领下，打出12比0的强势开局，以54比45超前，并在布克（Devin Booker）的一次「3分打后」，以65比53领先达两位数，美国在他第3节结束前3秒的急停跳投得手后，打完3节以74比55领先澳洲19分。

末节开打后，美国在密道顿（Khris Middleton）砍进三分球后，以81比59领先超过20分，最终以19分差距击败澳洲，成功闯进金牌战。

美国的杜兰特砍进全场最高23分，布克也贡献20分，哈勒戴、密道顿则分别进帐11分。

米尔斯（Patty Mills）此役拿下澳洲最高的15分，艾克森、蓝戴尔（Jock Landale）则是分别获得14分、11分。

要挑战4连霸的美国，今天击败澳洲打进决赛，接下来将对决法国与斯洛维尼亚在4强赛交手后的胜队，争取这次东京奥运的男篮金牌。

© 2021 AFP