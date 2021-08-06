强制短跑选手返国 两白俄罗斯教练丧失东奥资格

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（法新社东京6日电） 东京奥运官员今天表示，白俄罗斯短跑选手齐玛诺斯卡雅日前批评代表队官员，两名白俄罗斯教练为此强制她搭机返国，国际奥会今天撤销他们的东奥通行证。

国际奥林匹克委员会（International Olympic Committee）表示，已经取消西马克（Artur Shimak）与迈舍维奇（Yury Maisevich）的认证，他们已经离开东奥选手村。

国际奥会本周表示，正在调查这两名白俄教练涉及强制齐玛诺斯卡雅（Krystsina Tsimanouskaya）返国一案。齐玛诺斯卡雅为了避免遭强制送上返国飞机，1日在东京羽田机场寻求日本警方的保护。

齐玛诺斯卡雅说，她担心如果被强制送回白俄，她的性命可能会不保。白俄罗斯去年举行引发争议的大选，让强人鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）再度掌权后，国家出现政治动荡，异议人士遭镇压。

有2000多名白俄体坛人士签署一封公开信，呼吁政府举行新的选举并释放政治犯，齐玛诺斯卡雅是连署人之一。

不过，齐玛诺斯卡雅是在Instagram发布影片批评教练未事先告知、便要她参加一场比赛后，遭教练强制搭机返国。

国际奥会表示，这两名白俄教练「将有机会表达意见」，但「为了维护仍在东奥的白俄选手福祉」，国际奥会撤销他们的认证。