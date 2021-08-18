东京帕运不开放观众 国际帕运主席：不会构成阻碍

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（法新社东京18日电） 国际帕拉林匹克委员会主席帕森斯（Andrew Parsons）今天表示，东京帕运没有观众将是「挑战」，但是他有信心，将吸引比以往更多的人关注这项赛事。

东京帕运将在24日揭幕，之后闭门进行各项赛程，此前东京奥运暨帕运组织委员会与国际帕拉林匹克（IPC）等本周讨论决定，基于防疫考量，比照东京奥运禁止观众入场。

帕森斯表示，禁止观众入场的决定将造成「我们无法把造成的影响降到最低」，但他认为全球电视机前的观众将会高度关注帕运。

他说：「当然，比赛现场没有观众的情况是一项挑战，但我们认为，透过转播，我们将吸引超过40亿人，所以我仍深信，帕运触及的观众将是令人难以置信的，我们将吸引比以往更多的国家与观众。」

帕运揭幕前夕日本疫情加剧，由于更具传染力、最早在印度发现的病毒变异株Delta肆虐，近日当地的每日新增确诊超过2万例。

© 2021 AFP