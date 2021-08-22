日本疫情扩大 东京帕运防疫升级

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（法新社东京22日电） 东京帕运将于8月24日开幕，日本正在对抗破纪录确诊人数攀升。组织委员会今天表示，将把COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫规定升级，包括加强筛检与限制行动。

组织委员会表示，8日落幕的东京奥运从7月1日起通报547起相关人士确诊，而帕运还有2天揭幕，相关人士却已有131起确诊。

即使东京都等多个地区都宣布紧急事态，日本全国近几天仍每天都通报超过2万5000起确诊病例。

帕运与先前奥运同样都有防疫脚本，包括必须配戴口罩、运动员每日筛检并限制行动。

不过，东奥组织委员会事务总长（秘书长）武藤敏郎今天表示：「有必要强化防疫对策。」

升级的防疫措施包括，帕运的日本在地工作人员过去每4天接受筛检，将更改为每天筛检。而在隔离14天之后，部分参加者原本可以搭乘大众运输工具并自由活动，未来都将取消。

武藤敏郎表示：「我们要求他们在会场里或下榻旅馆用餐，必须独自用餐、不可对话。可以造访的场所也仅限工作相关。」

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