东京帕运难民队首位女运动员 盼鼓舞残疾女性

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（法新社东京23日电） 东京帕运难民队的首位女队员伊萨（Alia Issa）今天表示，很荣幸参加东京帕运，并鼓励其他残疾女性参与运动。

东京帕运因为COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情延后1年，明天将举行开幕式，难民队有6人参赛，伊萨是2名旗手之一。

20岁的伊萨家人来自叙利亚，她在希腊出生，她将在帕运参加掷杆项目，并表示希望其他人能跟随她的脚步。

伊萨在记者会说：「我想和其他残疾女性说，不要待在家，每天都去尝试着运动、试着走出去。我希望我能成为第一个范例。」

她说：「我从没想过这辈子能参加帕运，能成为东京帕运难民队的第一个女队员。这对我而言是莫大荣誉。」

伊萨4岁时染上天花，损坏了她的神经系统，她现在必须坐轮椅，说话也有些障碍。她3年前开始尝试运动，2年前受训掷杆项目。

她将与出生阿富汗、参加游泳赛事的卡里米（Abbas Karimi）一同担任明天开幕式的难民队旗手。这是2016年里约帕运之后，帕运第2次有难民队参与。

© 2021 AFP