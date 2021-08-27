东京帕运无臂神箭手蓄势待发：我感觉像超人

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（法新社东京27日电） 美国「无臂射手」斯图茨曼（Matt Stutzman）曾出演Netflix纪录片，是全球最着名运动员之一。他在里约帕运错失奖牌，这次东京帕运挑战雪耻，自称感觉非常好，「就像超人」。

斯图茨曼是2012年伦敦帕运的男子复合弓银牌得主，2016年里约帕运仅止步16强，这次以更轻盈身形再次挑战。他出生就没有双臂，用脚持弓。

斯图茨曼里于约帕运时体重103公斤，但已减重27公斤。他表示，今天在梦之岛射箭场参加男子复合弓排名赛，面对摄氏35度高温，感受到了减重的好处。

他告诉法新社：「我觉得还能再射300箭，感觉一点也不累，我准备好要出发了。」他虽然打破过去自身帕运纪录，但在这场高水准的比赛仅排名第12。排名赛将决定之后淘汰赛的种子选手。

他仍成功晋级最后32强，明天将对决排名第21的印度选手斯瓦米（Shyam Sundar Swami）。

他笑说：「我感觉像是超人......但还差一点。」

斯图茨曼开设推特帐号@ArmlessArcher，在社群网站档案上宣称「我做任何事情都用脚」，他也是一名自豪的单亲老爸，育有3个儿子。

他谈到14、13与8岁的3个儿子时充满慈爱，但表示由于疫情，儿子只能留在爱阿华州的家中。

2015年夺下世界锦标赛冠军的斯图茨曼说：「这是我第一次不能带家人参加帕运。」

他说：「我每晚都跟他们通话，感谢电子装置还有Zoom这些神奇的东西，感觉他们都在我身边。」

斯图茨曼曾出演广受好评的2020年Netflix纪录片「帕运精神：凤凰高飞」（Rising Phoenix），片中介绍帕运历史，以及9名出色的帕运选手。

自从出现在纪录片后，斯图茨曼鼓舞了全世界数以百万计人。

他说：「很荣幸出现在纪录片里，这给我机会，以正面方式述说我的故事。希望全世界看到我们做得到，能赋予他们动机去做得更好。」

© 2021 AFP