东京帕运无臂神箭手蓄势待发：我感觉像超人

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USA’s Matt Stutzman competes in the men’s archery individual ranking round during the Tokyo 2020 Paralympic Games at the Yumenoshima Park archery field in Tokyo on August 27, 2021. (Photo by Charly TRIBALLEAU / AFP)

（法新社东京27日电） 美国「无臂射手」斯图茨曼（Matt Stutzman）曾出演Netflix纪录片，是全球最着名运动员之一。他在里约帕运错失奖牌，这次东京帕运挑战雪耻，自称感觉非常好，「就像超人」。

斯图茨曼是2012年伦敦帕运的男子复合弓银牌得主，2016年里约帕运仅止步16强，这次以更轻盈身形再次挑战。他出生就没有双臂，用脚持弓。

斯图茨曼里于约帕运时体重103公斤，但已减重27公斤。他表示，今天在梦之岛射箭场参加男子复合弓排名赛，面对摄氏35度高温，感受到了减重的好处。

他告诉法新社：「我觉得还能再射300箭，感觉一点也不累，我准备好要出发了。」他虽然打破过去自身帕运纪录，但在这场高水准的比赛仅排名第12。排名赛将决定之后淘汰赛的种子选手。

他仍成功晋级最后32强，明天将对决排名第21的印度选手斯瓦米（Shyam Sundar Swami）。

他笑说：「我感觉像是超人......但还差一点。」

斯图茨曼开设推特帐号@ArmlessArcher，在社群网站档案上宣称「我做任何事情都用脚」，他也是一名自豪的单亲老爸，育有3个儿子。

他谈到14、13与8岁的3个儿子时充满慈爱，但表示由于疫情，儿子只能留在爱阿华州的家中。

2015年夺下世界锦标赛冠军的斯图茨曼说：「这是我第一次不能带家人参加帕运。」

他说：「我每晚都跟他们通话，感谢电子装置还有Zoom这些神奇的东西，感觉他们都在我身边。」

斯图茨曼曾出演广受好评的2020年Netflix纪录片「帕运精神：凤凰高飞」（Rising Phoenix），片中介绍帕运历史，以及9名出色的帕运选手。

自从出现在纪录片后，斯图茨曼鼓舞了全世界数以百万计人。

他说：「很荣幸出现在纪录片里，这给我机会，以正面方式述说我的故事。希望全世界看到我们做得到，能赋予他们动机去做得更好。」

© 2021 AFP

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