奥运逆转胜乔帅后脱胎换骨 兹韦列夫球技更上层楼

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（法新社纽约6日电） 东京奥运四强赛后来居上击败第一种子乔科维奇（Novak Djokovic）、接着勇夺金牌之后，德国男网好手兹韦列夫（Alexander Zverev）来到美国公开赛，球技已经更上层楼。

这位24岁的美国公开赛（US Open）第4种子今天以6比4、6比4、7比6（9比7）拍落义大利小将辛纳（Jannik Sinner），第7度闯进大满贯赛八强，也是他最近5场大满贯赛的第4次。

兹韦列夫接连拿下奥运以及辛辛那提网赛男单冠军之后已连赢15场，缔造生涯最佳纪录，而其中最重要的一胜，莫过于他在东京奥运先输1盘再逆转击败乔科维奇之战。

「诺瓦克（乔科维奇）那场比赛收获很多，因为我原本落后，差点就要出局了。后来居上击败世界球王，而且是在第2盘被破发之后的11局赢了10局，确实让我得到一些收获。」

「我希望运用这个经验，继续在这里有所发挥。」

兹韦列夫说，现在他在关键时刻遇到难打的球，有了有别以往的信心。

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