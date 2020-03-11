日本专家：“新型冠状病毒感染对策见解”——如何在维持社会机能的同时，最大限度抑制疫情

日本进阶

Newsfrom Japan

3月3日，日本政府召集专家，召开了“新型冠状病毒感染症对策专家会议”，会后对“聚集性感染”发布了“新型冠状病毒感染对策的见解”。

轻症患者也可能在无意间成为感染扩散的重要推手。

在室内封闭空间，人与人至近距离接触一定时间以上，可能会发生“聚集性感染”。

“聚集性感染”会引起新的“聚集性感染”，并可能导致疫情的迅速扩散。

重症化患者通常在出现普通感冒症状的大约5到7天后，病情迅速恶化，最终发展成肺炎。

关于北海道，最近1～2周若积极采取措施，尽最大可能控制人与人的接触，有可能让感染扩大的趋势快速倾向收敛。

如若不然，感染人数恐会急速增加。

关于日本全国：需要尽可能维持社会功能的正常运转，同时尽可能抑制感染的扩大。

为此，需要采取以下行动。

① 即便仅是轻微的感冒症状也要避免外出。

② 尽量避免通风不良的场所，以及在该场所与他人至近距离对话。

① 即便仅是轻微的感冒症状也要避免外出。 ② 尽量避免通风不良的场所，以及在该场所与他人至近距离对话。 希望能充分利用远程办公、在线会议等避免人员接触的工作方式。

※今后还将随时刊载日本政府及专家会议发布的有关“新型冠状病毒感染对策” 的最新对策和见解，敬请继续关注。

“新型冠状病毒感染对策见解”（全文）

这份见解是根据厚生劳动省新型冠状病毒对策本部聚集性感染对策班分析的内容，专家会议上讨论的结果汇总。

我们认为，直接告诉市民根据目前所明确的信息，我们是如何分析现状，拥有何种看法，是我们的职责。为此我们汇总了这份“见解”。

另外，这份“见解”中提及的内容只是目前的看法，随时都有可能发生变化。

1．最近一两天明确的事情

（1）轻症患者扩大了感染

虽然此前就认识到轻症患者也具有传染他人的可能性，但最近一两天通过分析北海道等地的数据更加明确了，轻症患者在不经意间成为病毒扩散的重要推手。尤其是年轻人群，由于重症化的比例非常低，看不出感染的迹象，结果却造成了很多中老年人群的感染。

（2）满足一定条件的场所扩大了感染

到目前为止，日本国内确诊的患者中，无论重症轻症，约80％的人没有传染给他人。

但另一方面，已有报告，在符合一定条件的场所，存在一个感染者传染多人的情况。这种场所具体来说包括室内小剧场、健身房、屋形船、冷餐会、麻将馆、滑雪屋、密闭的临时性帐篷等。由此表明，在室内的封闭空间里，人与人以至近距离接触一定时间以上，就有可能会发生聚集性感染。这种聚集性感染还会引起新的聚集性感染，并导致疫情迅速扩散。

（3）关于重症患者

目前的数据显示，确认感染的有症状患者中约80％为轻症，14％为重症，6％为危重。不过，重症患者中有约一半康复。

重症患者最初也是从普通的感冒症状（轻烧、咽喉痛、咳嗽等）开始的，在此阶段很难判断是否会演变为重症。

重症患者在出现普通感冒症状的大约5到7天后，症状会迅速恶化，发展成肺炎。

2．北海道目前的感染情况

（仿真）推算的结果，发病患者数量每天急速增加。

不过，最近1～2周如果积极采取尽量控制人与人接触的积极措施，就有可能快速让感染扩大的趋势趋于收敛。但如果不采取这样的对策，感染恐会急速扩大到整个北海道。

3．为何（北海道）疫情会发展到现在这种状况？

（1）北海道的地区特点

北海道的特点是，城市人口多，聚集了社会和经济活动活跃的年轻人，而其他地区则居住着很多容易重症化的老年人。另外，北海道的6个区域之间的人员流动，尤以城市与其他区域之间的流动为多。

（2）北海道的感染特点

北海道有很多中国游客，可以认为是这些人扩大了感染。虽然目前感染还没有覆盖整个北海道，但感染者分布在北海道全域。另外，从人口比例来看，偏远地区报告的感染者数量非常高。

（3）发展到现状的理由

在城市地区，社会和经济活动活跃的人容易大量聚集在感染风险高的场所，在不经意间遭受感染。这当中，尤其是年轻人群有很多症状较轻者，这些人中的一部分移动到其他区域时，将感染扩散到了北海道的多个地区，遭受感染的老年人开始出现症状之后，才开始了解感染的扩散情况。

4．北海道应该实施的对策

要想使感染快速转向收敛方向，必须最大限度地避免人与人之间的接触。这是现在应该集中采取的对策。

如果不采取这样的对策，民众的活动模式不作任何改变的话，预计感染人数会急速增加（红色上升线），经过一定潜伏期后，发病数量也会迅速增加（蓝色上升线）。其中部分患者可能会重症化。如果发展到这种地步，不仅会危害很多人的健康，而且会发展到给医疗系统带来严重不良影响的地步。

但如果现在民众采取能抑制感染快速扩散的适当行动的话，预计新增感染人数会急速减少（红色虚线）。这种对策顺利实施的话，今后患者数量就不会急速增加（蓝色虚线）。不过，由于病毒有一定的潜伏期，要经过一段时滞后才能确认患者数量的减少，因此，民众明显改变活动模式大约2周后，才能评估其效果。

另外，有些传染病随着大多数人感染，感染链会被切断，能保护未被感染的人（获得群体免疫）。不过，目前的感染状况还无法期待获得群体免疫。

此外，目前还不清楚已经感染过一次的人是否会再次感染。

5．北海道民众能够做到的事情

武汉通过中止社会机能使得疫情转向平息，但目前要求日本在尽可能维持社会机能的同时，最大限度地抑制疫情扩散。为此，需要尽可能多的人采取以下行动。

（1）即便只是轻微的感冒症状（仅咽喉痛、仅咳嗽、仅发烧等）也要避免外出

（2）无论规模大小，尽量不要去通风不良的空间与人至近距离对话或参加活动（例如，室内小剧场、卡拉OK包厢、俱乐部、冷餐会、居家多人酒会等）

不过，对于无症状者而言，室外活动或与人接触较少的活动（比如散步、慢跑、购物、欣赏艺术品等），以及在伸手不及对方的距离进行对话等行为，感染的风险都较低。

希望北海道的企业配合的事情

如上所述，目前已经明确确认，感染会通过症状较轻且经济和社会活动活跃的人群悄悄扩散。因此，希望各企业充分利用远程办公、远程指令和在线会议等方式避免人与人的直接接触。也请尽可能避免出差。

不过，维持社会机能正常运转的业务单位和医疗机构需要继续营业和诊疗。在避免影响民众生活的前提下，营业和诊疗时需充分做好防护措施。

6．希望日本全国年轻人配合的事情

致10~30岁的各位国民：

年轻人感染新型冠状病毒后重症化的风险较低。

但是这种病毒的特点是，轻症人群可能会传染给重症化风险较高的人群。

因此，大家只要不去人员密集且通风不良的场所，

就能防止很多人重症化，挽救别人的生命。

<完>

全文参见日本厚生劳动网页

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/newpage_00011.html

转载自JST客观日本

标题图片：PIXTA