日本政府公布第二版紧急对策，医疗、教育、雇佣等多管齐下

日本进阶

Newsfrom Japan

3月10日，日本政府公布了关于应对新型冠状病毒感染的紧急措施（第二版），内容涉及医疗体制的构筑、经济支撑对策、中小企业支援对策、个人支援政策等内容，本文为读者归纳了其中的要点。

截至3月12日，日本境内共确认1380人，其中包括钻石公主号游轮697人，武汉撤侨14人，厚生劳动省职员、检疫官等不计入地方城市的公务员11人以及各地确认感染的669人。截至到目前为止，死亡24人，重症43人，出院511人。

新型冠状病毒感染症紧急对策第二版（概要）

为防止感染在日本国内的扩大，同时妥善解决当下出现的各种问题，日本政府将采取万全对策（启用财政措施约4000亿日元，金融措施总额1.6万亿日元）。

今后会继续在密切关注感染情况的同时，密切关注地区经济和世界经济的动向，并毫不犹豫地采取必要对策。



日本总理大臣安倍晋三在“新型冠状病毒感染症对策本部”公布紧急对策（照片：首相官邸）

（1）制定防止感染扩大对策，完善医疗提供体制

防止感染扩大对策

为尽快平息感染的流行，防止由聚集性感染引起的新的聚集性感染极为重要。通过防止感染扩散，尽可能地抑制患者的增加速度。

向地方政府派遣聚集性感染对策专家

补助各类护理设施、残疾人设施和保育院所等购买消毒液等

从供需两方面采取综合性口罩对策

鉴于目前口罩处于缺货状态，将从供需两方面采取综合对策。

为防止以高价转卖为目的的购买口罩行为，将禁止口罩的转卖行为

政府统一采购2,000万个布制口罩，紧急分配给护理设施等

政府统一采购1,500万个医用口罩，优先分配给需要的医疗机构

进一步支援口罩厂商增产

强化PCR检测体制

为了能够按照回国人员和感染接触者门诊（发热门诊）医生的判断，让需要做检测的所有人都能简便地接受PCR检测，将强化检测体制。

支援民间等导入PCR检测设备，进一步扩大检测能力（实现7,000人/日最大检测能力）

将PCR检测纳入医保（利用公共补贴，继续个人无负担检测）

加速完善医疗提供体制及加速开发治疗药物

在防止感染扩散的同时，为应对可能到来的国内患者人数大幅增加的局面，将以重症患者对策为核心强化医疗提供体制。

为应对紧急情况，确保5,000张以上的病床及人工呼吸机等设备的储备（政府负担1/2费用）

通过AMED等加速开发治疗药物等

针对有症状患者的应对措施

为确保医保制度中的伤病补贴能够顺利支付，明确补贴范围并广而告之，比如出现发烧等症状而居家疗养时也属于补贴对象等。

加强信息传播

通过厚生劳动省官网和政府宣传等，以易于理解的方式向日本国民、企业、地方政府等各类群体提供信息，包括新型冠状病毒感染的爆发情况，洗手等预防感染的方法、典型的临床信息，以及接诊和检测体制、医疗提供体制等信息。

（2）解决学校临时停课带来的问题

支援家长休假等

为因小学等临时停课而不得不休假的家长及其所在的企业等提供支援，大力完善容易请假的环境。

制定无论是否为正式员工均可适用得新的补贴制度（全额，每天最高补贴8,330日元）

对个人接受委托工作的人员也提供支援（满足一定条件的人：每天补贴4,100日元）

面向个人的紧急小额资金贷款等特例

针对受到新型冠状病毒影响收入减少的家庭，在生活福祉资金贷款方面设置特例。

设置紧急小额资金贷款特例（紧急小额 10万日元→20万日元，免息、免偿还等）

强化课后儿童俱乐部等体制

为确保儿童得课后活动场所，将提供必要的支援，以充分减轻家长经济负担，同时确保儿童安全。

课后儿童俱乐部等上午开门营业所产生的追加费用由政府公费支付（全额）

使用家庭支援中心所产生费用中的减免部分由政府公费支付（全额）

提高企业主导的保姆利用制度的3月份折扣券上限（每月24张→120张）

停止学校供餐的应对措施

2020年3月2日至春假开始的临时停课期间学校供餐费（食材费）将不由父母负担。

要求学校将临时停课期间的餐费退还给家长，由政府支援该部分费用

为供餐企业、食品供应商和奶农等提供各种具体细致的支援

推进远程办公等

随着此次要求学校停课，预计家长居家办公的情况会增加。包括防止感染扩大的目的在内，将利用应对本次传染病的机会，大力推进远程办公，确立紧急情况下也能正常工作的新的工作模式。

（3）业务缩小和雇佣的对策

扩大就业调整补贴的特例措施

受新型冠状病毒影响，人员和货物的流动出现停滞，一些企业被迫缩小业务活动。为了在此情况下维持就业，保障国民生活的稳定，将大幅扩大就业调整补贴的特例措施。

将特例措施的对象扩大到所有企业主，明确适用对象（强制停业等），可追溯适用于1月份

特殊地区提高补贴比例（中小企业2/3→4/5、大企业1/2→2/3）等

强有力的融资对策

包括各种活动自肃所产生的影响在内，为克服疫情给地区经济造成的影响，让业务在疫情平息后能再次步入增长轨道，日本政策金融公库等将以中小型企业和小企业为中心，提供总额1.6万亿日元的金融措施。

设定“新型冠状病毒感染症特别贷款制度”（5,000亿日元规模），降低利率，让中小型和小型企业等能够实际免息和无担保贷款

提供信用保证协会的安全网保证4号（100％）和5号（80％）以及危机相关保证（100％）

由日本政策投资银行（DBJ）和商工组合中央金库实施危机应对等，支援企业融资和国内供应链的重组（2,040亿日元规模）

要求民间金融机构积极实施新的融资，并改变既往债务条件等

针对供应链断裂的措施

优先支援积极实施设备投资和销路开拓等以应对供应链断裂的企业，尤其需考虑到中小型和小型企业的负担，使得快速支援成为可能。

充分利用日本国际合作银行（JBIC）的“成长投资贷款”等（最大5,000亿日元规模）

由日本政策投资银行（DBJ）等支援国内供应链重组

针对观光业的措施

观光需求恢复的前提为防止感染扩大，因此，作为当下针对观光业的措施，将通过就业调整补贴和融资对策给予强有力支援。同时将目前预防感染的时期定位为积极的“助跑期”，为将来的产业振兴奠定基础。

为观光景点提供多方位支援，比如打造具有魅力的观光内容、实现多语言对应等

疫情平息后官民合作开展宣传活动等

通过促进贫困人口自立支援制度的利用等强化全面支援

敦促各地方政府为受新型冠状病毒影响而离职或导致收入减少，生活困难的人员等提供全面支援。

（4）能够快速应对事态变化的紧急措施等

制定新的法案

为保护国民的生命和健康，把对国民生活和经济的影响降到最低，将修订《新型流感对策特别措施法》，将新型冠状病毒感染症纳入该法案的适用对象，相关法案已提交国会（2020年3月10日内阁会议通过）。

快速灵活地应对边境检疫对策

关于边境检疫对策，从防止感染者大量进入日本国内的角度出发，将继续执行现行的入境限制和出境禁止劝告等政策。

采取迅速而灵活的应对措施，包括拒绝入境措施和签证限制措施，强化检疫、快速发布疫情危险信息等

与行政手续和政府采购等有关的临时措施等

从防止感染扩大的角度出发，将灵活应对行政手续和政府采购的期限等。

延长纳税申报期限（延长至2020年4月16日），驾照更新采取临时措施等；

积极宣传国税和社保延期制度，迅速灵活地应对；

灵活应对公共工程等（延长工期等）以及结转等业务

加强国际合作

针对受到新型冠状病毒扩大影响的发展中国家，积极为整个国际社会的传染病对策做贡献。

为WHO等的紧急支援做贡献

为地方公共团体的对策提供财政支援

在执行第一版紧急对策的时候就已经明确，如果出现需要地方财政负担的情况，将采取特别交付税制度。另外，关于执行第二版应对措施时产生的地方财政负担，政府也会继续妥善应对，避免地方公共团体的财政运营出现故障。

【第二版紧急对策日文全文】

https://www.kantei.go.jp/jp/content/000060756.pdf

【参考报道】

日本政府制定紧急应对措施、应对新型病毒感染扩大

文：JST客观日本编辑部

标题图片：日本总理大臣安倍晋三在“新型冠状病毒感染症对策本部”公布紧急对策（照片：首相官邸）

转载自客观日本