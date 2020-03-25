日本专家会议见解要点：避免出现“爆发性传播”

日本进阶

Newsfrom Japan

3月19日，日本政府的“新型冠状病毒对策本部”召开专家会议，分析了日本当前的疫情情况，并向政府提出了专家见解。参加专家会议的部分专家于当晚11时许举行了记者发布会，以下为专家会议见解的主要内容。

为了避免疫情出现“爆发性传播”

若在某个时间点突然出现患者的爆发性增加（“爆发性传播”、Overshoot），恐会导致医疗机构因负担过重，出现无法提供妥善治疗的“医疗崩溃”现象。为避免日本发生这种情况，尽量减小疫情造成的损失，专家会议汇总了以下见解。

日本的基本战略仍主要围绕以下三个支柱进行

（1）早期发现聚集性感染。

（2）充实对重症患者的集中治疗。

（3）改变市民的行动模式。

北海道现状如何？对策效果如何？

虽然北海道在一定程度上抑制了新感染病例的增加，但疫情依然没有趋向平息，目前仍处于令人担忧的状况。

北海道知事发布“紧急事态宣言”后，北海道居民改变了行动模式，从防止感染急速扩大的角度来看，可以判断取得了一定的效果。

日本国内现状如何？

北海道以外的地区，以城市为中心，患者数量在逐渐增加。

老年人设施还出现了聚集性感染事例。

部分地区的疫情在逐渐扩大，老年人等弱势群体出现感染。

另外，零星可见一些地区感染源不明患者正在增加的状况。

感染源不明的聚集性病例不断增加下去的话，恐会在某地出现感染的大爆发，也即“爆发性传播”。

日本国内的感染状况虽然总体继续处于可控状况，但部分地区出现了感染扩大的状况。鉴于海外各国的先例，今后，如果地区性感染源不明患者持续增加，并且从某个地区扩大到全国范围的话，恐会导致“爆发性传播”。

“大规模活动自肃”等日本各项对策效果如何？

根据政府的要求，各地相继采取了“自肃大规模活动”、“全国停课”、“错峰出勤”等措施。虽然无法与不采取这些措施时进行比较，但目前可见的是，未发生“大规模聚集性感染”。

随着国民改变行动模式，国内的新感染病例略有减少，这意味着这些对策取得了一定效果。

但是，现在海外的输入性病例出现了增加。

避免前往“三个条件重叠的场所”依然重要。这三个条件为：（1）通风较差的密闭空间、（2）人员密集的场所、（3）近距离对话和发声。

关于各地区应如何防疫

为了把对社会和经济的影响降到最低的同时，最大限度地发挥防疫对策的效果，需要根据各地的感染情况，采取不同的应对措施。

＜感染趋于扩大的地区＞：需要考虑“发布独自信息和警示”，考虑“全体自肃”的必要性。

＜感染开始转向收敛和一定程度已经收敛的地区＞：在采取措施彻底避免“三个条件重叠的场所”的基础上，可考虑从感染风险较低的活动开始逐步解除限制。

＜尚未确认感染的地区＞：在学校生活和体育活动中可实施感染风险较低的活动。

关于学校防疫

＜感染趋于扩大的地区＞可以选择继续暂时停课。

春假结束后，采取措施，避免在学校里出现“三个条件重叠的场所”至关重要。

在学校切实执行咳嗽礼仪和洗手等基本的传染病对策。

注意通过营养均衡的饮食、适度的运动及休息和睡眠等来提高抵抗力。

关于举办大规模活动

专家会议认为，全国性的大规模活动需要继续谨慎对待。

如不能应对感染风险，应“中止”或“延期”大规模活动。

关于企业

要努力预防员工感染。

提供员工出现症状时容易休假的从业环境。

推进“远程办公”和“错峰出勤”。

制定孩子停课时方便家长请假的措施。

关于详细的内容，请看【新型肺炎】日本专家会议“新型冠状病毒感染症对策见解”（全文）

转载自 JST客观日本编辑部

标题图片：时事社