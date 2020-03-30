东京都迎来新冠肺炎疫情“是否大爆发的重要局面”，关闭公园等文化娱乐场所

日本进阶

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3月27日下午，东京都知事小池百合子召开发布会，介绍了东京都的新型冠状病毒紧急对策。东京的新冠肺炎感染人数近几天来几乎每天刷新纪录，情况严重。为此，小池宣布从3月28日至4月12日，临时关闭上野动物园、多摩动物公园、井之头公园、东京国立博物馆、东京晴空塔等20多处公园、剧场、游乐园、美术馆等文化娱乐场所。

东京都知事小池百合子在3月25日晚首次召开紧急记者会，宣布当天新增确诊病例41人，强调东京已经面临“疫情爆发性传播（感染患者爆发性增加）的重大局面”。小池知事强调危机的背景是，东京都不仅感染人数在增加，感染源不明的患者也在增加，首都东京的疫情大爆发很可能变为现实。多名专家认为，东京都的疫情是否会发展成为需要包括“封城”在内的严重事态，感染源不明患者的增加程度最为关键。

据东京都和厚生劳动省统计，最近4天东京都仅确诊和报告的感染人数就达到121人，其中23日增加16人、24日增加17人、25日增加41人、26日增加47人。都内的总感染人数在18日为111人，一周时间翻番，达到了259人。25日、26日的新增病例连续创下各都道府县公布的单日新增确诊人数最高纪录。25日新增的41人中有13人感染途径不明，26日新增的47人中有近一半的24人感染途径不明。22日至26日5天内新确认的123人中有53人感染途径不明，占了近四成。

厚生劳动省和东京都最为重视的就是首都东京感染源不明患者持续增加的情况，认为可能已经形成了“感染源不明的聚集性传播”。小池知事25日晚要求民众本周末避免不必要的非紧急外出。另外还要求平日尽量在家工作，夜间也不要外出等，提出了比以前更为强硬的要求。

3月26日，小池知事又与东京都接壤的神奈川县、埼玉县、千叶县、山梨县四县知事进行了紧急电视会议，协商对策。会后四县知事发布紧急要请，希望各县民众周末不要去东京。当晚，小池知事又向安倍晋三总理大臣递交了“紧急期望书”，希望获得中央政府的支援。对此安倍总理大臣表示，“将与东京都合作，进行一体化支援”。

不过，小池知事认为目前还没达到需要立即封城的状况，表示要根据专家建议再做判断。日本政府的“新型冠状病毒对策本部”所属专家会议在3月19日表示，感染患者以城市为中心持续增加，日本也可能像欧美一样出现爆发式传播。

包括专家会议的成员在内，专家们一致指出，从感染到发病的潜伏期再加上发病后由指定医疗机构确诊的期间，当天确诊的人数反映的是2周前的情况，3月26日东京都的感染人数仅说明了约2周前“东京都的实情”。

厚生劳动省聚集性感染对策组3月21日推算，到4月8日东京都内的感染人数可能达到530人左右。其中，3月19日至25日估算的感染人数为51人，但实际检测到的人数为101人，高出了预测约一倍。其中，不清楚在何处感染的“途径不明”患者最多，约占了总确诊人数的近一半，高于“与感染者有过密切接触”和“有海外旅行史”的患者人数。

多名专家指出，不仅是东京都，日本全国公布的感染人数都只反映了一部分的实际感染情况，东京都的感染源不明患者的增加态势是判断感染大爆发可能性的关键。可以根据26日公布的“单日新增确诊47人，其中感染源不明患者24人”的数字在27日以后的变化，来预测首都东京是否会出现感染大爆发，届时可能会采取“封城”措施及发布政府“紧急事态宣言”。

小池知事：“处于感染是否大爆发的重要分歧点”

3月27日上午，东京都依据“新型冠状病毒对策特别措施法”召开了东京都的对策本部会议，小池知事就都内的确诊病例持续增加，25日和26日两天连续超过40人的情况表示：“目前东京正处在是否出现爆发性传播的重要分歧点”，呼吁民众本周末避免不必要的非紧急外出等，协助政府防止感染扩大。

小池知事还特别强调：“尤其是年轻人，存在感染后无症状的情况，因此希望大家谨慎行动，居家工作，避免夜间外出，以免病毒扩散”。

转载自 JST客观日本编辑部

标题图片：时事社