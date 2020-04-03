日本专家会议组长胁田：东京大阪为疫情最为严重的“感染扩大警戒地区”

日本进阶

Newsfrom Japan

4月1日，日本政府的新冠肺炎对策专家会议，向政府提出了最新建议。

4月1日下午6时许，日本新型冠状病毒对策专家会议的代表在政府会议后召开记者会，介绍了专家会议向政府提出的最新建议。专家会议认为，预计日本也将出现类似海外其他国家的医疗供给不足现象，要求日本政府制定对策防止医疗崩溃。

同时专家会议还将日本的疫情感染状况分为三类：最近一周来感染人数大幅增加的“感染扩大警戒地区”；感染的增加控制在一定程度之内的“感染确认地区”；未出现感染者的“感染未确认地区”，建议针对不同地区的感染状况，采取相应措施。记者会上，日本专家会议组长胁田隆字（国立传染病研究所所长）表示：目前至少东京和大阪的感染人数增加状况属于三个级别中最为严重的“感染扩大警戒地区”。

4月1日，东京都发表的新增感染人数为66人，年龄从十多岁至七十多岁，其中近六成的38人感染途径不明。至此，东京都累计确诊的人数已经达到587人。同日，大阪府也公布4月1日新增感染者34人，累计达到278人。

日本全国在4月1日这一天确认的感染人数达到265人，是截止到目前单日新增最多的一天。除去钻石公主号游轮上712名被感染的游客，日本到目前累计的确诊人数达到了2494人。

记者会上，针对日本政府根据“感染症特别措施法”宣布国家进入“紧急状态”的可能性，专家会议副组长尾身茂（地区医疗机能推进机构理事长）表示，“虽然目前还未出现患者爆炸性增加状态，但到了这种状态再做宣布的种种准备就太迟了。政府有必要清晰明了地向国民做出说明，让他们事先了解政府的想法，明白政府宣布紧急状态的目的，以及事态到了怎样的地步政府就会宣布进入紧急状态”。

转载自：JST客观日本编辑部

标题图片：时事社