如今“个性派”成为主流……“佛龛”反映时代 从变化中观察生活方式、家庭和祭奠的形态

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放在西式房间也搭调！不断进化的时尚“佛龛”

今年5月，一家名为“回忆殿堂（GALLERY memoria）”的佛龛专卖店在位于名古屋站的大名古屋大厦10层开张迎客。店内装修彷如家居装潢展示店一般典雅考究，展示的佛龛也非常时尚气派。



标价为91.8万日元的佛龛“玻璃花窗（brillio）”

美丽的磨砂玻璃柜，打开柜门就是一座佛龛。内部还安装了LED灯，让逝者的遗像看起来熠熠生辉。

还有外形酷似欧洲古董家具的佛龛，店内展示着大约80座佛龛，每一座都像家居饰品一般精美气派。



标价81万日元的佛龛“玛利亚（Maria）”

有的佛龛设计巧妙，避免占用家庭过多空间，还有的佛龛是从顶上开门，或者采用壁挂式结构。



壁挂式佛龛，标价为74.52万日元

说起传统的佛龛，基本采用黑色或金色装饰，设计制作也是以摆放在“佛堂”为前提的。而“回忆殿堂”的店长荒谷先生表示，随着公寓住户的增多，人们对此类个性派佛龛的需求正在不断增长。



在现代型佛龛增多以前，这种“传统型”佛龛占据主流

回忆殿堂店长 荒谷：

公寓住户增多，日式住宅住户减少，大多数家庭不再拥有佛堂这种空间。于是，人们对这种可以摆放在客厅的佛龛产生了需求。

摆脱传统束缚的“个性派佛龛”的市场占比已经从4年前的30%左右，跃升到现在的70%，成为市场主流。



个性派佛龛在整个佛龛市场中的销售份额已从2015年的30%左右增至70%

我们在店内采访了几位顾客。

——请问您家把佛龛放在哪个房间？

来店的一对母女（70多岁的母亲）：

放在客厅。

女儿（40多岁）：

父亲（生前）属于与众不同的类型，曾说“我就要个性化的”。

另一位女性顾客（60多岁）：

我曾想过什么东西最适合让儿子继承下去呢，思来想去觉得还是“现代佛龛”吧。

同时，这种颠覆常识的新型佛龛的面世，绝不仅仅只是因为住宅条件的变化。

“销墓”成风和“不进墓地的选择”……现代风佛龛日渐流行的理由

位于爱知县丰田市的妙乐寺。密密麻麻地安置着大约2万座墓。全都是被迁出的弃墓

妙乐寺住持 铃木

这些都是我们为保管无人认领的遗骨而修建的冢。粗略估算一下，一年少说也有200份遗骨在“销墓”后送到本寺来。

由于核心家庭化和少子化等因素的影响，坟墓管理成为负担，拆除坟墓的“销墓”的现象越来越多见。

最近十年间，包括“销墓”在内的坟墓迁移和“改葬”数量大约增长了40%。



包括“销墓”在内的坟墓迁移和“改葬”数量

此外，选择“不进墓地”的人也越来越多，佛龛不断受到关注。

回忆殿堂店长 荒谷：

为满足顾客的需求，还出现了不拘泥于传统的“骨灰罐”。

荒谷先生表示，“现在人们对祭奠活动的想法和价值观都发生了很大的变化”，商家对这种顾客心态的重视，促使各种不拘泥于形式的佛龛得以遍地开花。

置于每日共处之地……融入客厅的“佛龛”

住在名古屋市的大村女士就选择了新的祭奠形式。我们上门拜访时发现，她把丈夫的佛龛摆放在了一家人共处的客厅餐桌的对面。

大村女士：

因为只要放在这里，就每天都能看到了。我想放在一家人共处的地方。

门扇玻璃部分可以自由拆换，大村女士和孩子们会在不同季节换上各式各样手工打造的彩色玻璃。

——客人的反应如何？

大村女士：

来家做客的朋友都说“太棒了”。不过大家没太注意到是佛龛，可能已经完全和房间融为一体了吧。

随着祭奠方式和生活方式的改变，佛龛也在发生着变化。近年来，各个宗派和不同风格的寺院也开始认可这种变化，个性派佛龛似乎已经获得广泛支持。

（东海电视台）

(FNN Prime Online9月1日刊载。日文原文)

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