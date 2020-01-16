皇后为何两度落泪？皇室也需要工作方式改革

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30年前与雅子的对话

周日观看电视里播放的庆祝天皇即位的游行仪式，我发现皇后似乎眼含泪水，不禁感到吃惊。这是继前一天举行的国民庆典之后，皇后再度落泪。说起来，皇族成员在公众面前落泪是很罕见的事情。雅子究竟为何动容呢？



雅子在沿途无人处拭去眼泪

皇后第一次落泪是在周六举行的国民庆典上，当时人气组合“岚”演唱祝贺曲，最后唱道：“别担心，我会与你一起走下去。”一曲终了，皇后的眼睛湿润了。我想起了天皇求婚时的那句话：“我会守护你一生。”

两位的婚姻经历了重重波折。30年前，年号刚从昭和变为平成之后，我曾经与雅子在电话里聊过一次。这次通话是雅子唯一一次接受我的电话采访，当时我在英国牛津大学一直追踪雅子的踪迹，想要采访这位皇太子妃的候选人。

关于与德仁皇太子结婚的事，雅子在电话中只字未提，但明确表示不会辞去外务省的工作。我当时的判断是，不从外务省辞职，则意味着雅子不会结婚。



牛津大学时代的雅子

与雅子相守相伴至今的天皇

然而4年后，德仁皇太子与雅子结婚的消息公之于众。听到皇太子说“雅子，我会用一生守护你”，雅子改变主意的谜团在我心里终于解开了。因为未来皇位的继承人对自己做出了这样的承诺，所以雅子下定决心放弃外交官的事业，嫁入皇室。

嫁入皇室之后，雅子的身体状况不佳，过着长期疗养的生活。一部分媒体对她的攻击也比较过分。2004年，德仁皇太子发言称“有人否定雅子的人格”，我感到很震惊。这不仅是针对宫内厅的批评，也是针对皇室的批评。这位皇太子独自一人在抗争，为坚守结婚时“用一生守护雅子”的承诺而抗争。

四分之一个世纪所走过的这条道路，对于二人来说绝非坦途。但天皇一直呵护着雅子共同走到今天。国民庆典上雅子的眼泪是不是在表达对天皇的感激之情呢？在庆祝即位的游行仪式上，日本各地的12万国民聚集于此，对天皇和皇后表达了祝福。虽然过去有过抨击雅子的舆论报道，但国民最终接纳了她。也许皇后是因为感受到了国民的这份情意而落泪。



祝贺御列之仪（11月10日）

皇室也需要工作方式改革

事实上，也许只是因为一连串的国事活动结束，雅子如释重负，终于松了口气而已。通过这些活动我也感受到，天皇和皇后的“工作”，个中辛苦真是令人难以置信。

天皇59岁，皇后55岁。天皇与我同岁（严格说来是同一年级，但天皇是4月1日以前出生的，早一年上小学，所以其实我比他大一岁），而我已经在花甲之年退休，尽管还在继续工作，但是相当悠闲，整天念叨着“比工作重要的事情太多了”。



“大尝祭”的主要仪式“大尝宫之仪”持续进行到15日凌晨

但是，天皇只是终于开始做他的本职工作而已，这工作要持续20年、30年之久。看上去也有些令人同情。14日的大尝祭从傍晚开始一直进行到次日凌晨。对于花甲之年的身体来说还是有点吃不消吧。或许也到了需要考虑对皇室的工作方式进行改革的时候了。果真如此，我想关于旧宫家（也称旧皇族，指脱离皇籍的11个宫家——译注）的皇籍恢复以及女性皇嗣创设宫家的问题，现在至少可以提前进行讨论了。

文：富士电视台 评论员 平井文夫

（FNN Prime online 2019年11月15日刊载，原文详见此处）

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