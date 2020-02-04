“奶爸”在日本：形象与现实相去甚远

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“奶爸”这个词，2010年入选“U-CAN新词与流行词大奖”前十名，曾一度引发热议。这个意指“参与育儿的男性”的词语，从诞生之日起至今已有近10年时间了。

和10年前相比，如今似乎不太听人说“奶爸”这个词了。莫非这是因为日本丈夫参与育儿的意识大大提高，现已成为理所应当之事了吗？下面就请计算社会科学和家庭社会学研究的专家、立命馆大学的筒井淳也教授来给我们谈谈“奶爸”的变迁。

“奶爸”一词改变了“理想父亲”的形象

“奶爸”这个词，最初是在怎样的过程中诞生的呢？

“随着工作和劳动环境的变化，20世纪90年代后半期以来，越来越多的家庭单靠男性一个人的工资难以支撑整个家庭生活。自然而然地，社会也朝着双职工双收入的方向发展，人们的观念逐渐发生改变，认为除了工作之外，家务和教育抚养子女也应该由夫妻共同承担。”（筒井教授，下同）

在此背景下，为了进一步提高男性参与家务和照顾孩子的积极性， “奶爸”这个词就应运而生了。

“语言有让人联想具体形象的力量。‘奶爸’这个词塑造出抚育子女的父亲形象，并成为一种潮流，我觉得是好事儿。理想的父亲形象，在一般人心目中，也从昭和时期（1926年-1989年）的大男子主义父亲发生了转变不是吗？”

但筒井教授也表示，“我们没有数据能够证明，现实中父亲在家庭里扮演的角色确实已经发生了很大变化”。

“奶爸”热潮10年来，育儿时间只是略微增加

“政府每五年实施一次‘社会生活基本调查’。从该调查的结果来看，男性的育儿时间在慢慢增加。不过，每五年也不过是增加了几分钟而已。从计算社会学的观点看，还远远谈不上日本男性已经变成了‘奶爸’。”

从调查结果来看，有未满6岁小孩的家庭里，丈夫每天花在育儿上的时间，2006年为33分钟，2011年为39分钟，仅增加了6分钟，而在2016年又增加了10分钟，为49分钟。由此可以看出，日本男性参与养育子女的时间确实年年在增长，但涨幅实在微小。我们虽然不能说“奶爸”热潮没有产生促进作用，但似乎也没有带来重大的变化。

“相反，女性的育儿时间则比男性长得多，2006年时是男性的约5.7倍。到2016年女性则要花4.5倍于男性的时间来照料孩子。而且，虽然男女育儿时间的差距在缩小，但现实情况是女性的育儿时间也在增加。”

至于女性育儿时间增加的原因，可以认为和《育儿看护休假法》的修订有很大关系。之前，缩短育儿期员工的工作时间，仅限于那些家有未满1岁孩子的母亲，2002年则将适用范围扩大至未满3岁孩子的母亲身上。同样是在2002年，修法还限制了母亲在孩子上小学之前超时工作。

“从世界范围看，充实完善育儿假，被认为有可能延续男女之间传统的角色分工。因为，如果女性更容易请假并积极利用更多的育儿休假机会，那么男性则可以在孩子出生后照旧拼命工作。”

即便是在男性休育儿假的比率已经超过九成的瑞典，最初也仅仅是女性的育儿假休假率上升，曾引起人们的忧虑。

“解决这个问题的办法，就是将育儿休假义务化，强制要求男性休育儿假。日本男性育儿假的休假率现在还不到一成，但也出现了有关强制休假的讨论。如果男性育儿休假成为义务，那么男性也就要和女性一样承担家务劳动和照顾孩子的责任，这或将极大地改变父亲的形象。”

减轻“妻子负担”，才算得上真正的干家务和育儿

如果男性育儿休假真正成为义务，或许男性干家务和照顾孩子的时间会一气增加。但如果不改变日本男性的思想观念，那么距理想就还相差十万八千里。

“日本的男性，做家务和照顾孩子可以说极端之少，但却认为自己想干的话轻而易举就能胜任。但实际上并没有那么容易。比如做饭，男性一般会直接去买食材。但更聪明的做法，是先确认冰箱里有些什么，再去买必要的食材。其实干家务、带孩子跟工作一样，是需要积累实践经验才能做好的。”

筒井教授说，“从‘社会生活基本调查’的结果来看，虽然丈夫照顾孩子做家务的时间增加了，但妻子相应的时间却未见减少”。与2006年相比，2016年家有未满6岁小孩家庭的夫妻，每天在育儿和做家务上花费的时间，丈夫从60分钟增加到83分钟，妻子从447分钟增加到454分钟。

“从这个数据我们可以了解到，丈夫还未在育儿和家务上真正发挥作用。本来丈夫参与育儿和家务劳动，应该会减轻妻子的负担，但现实来看妻子的负担并未减少。只有真正地共同分担责任才具有意义，怎样才能减轻妻子的负担，认真去想象一下是非常重要的。”

单从改变男性的思想观念这一点来看，使育儿休假成为强制性义务也是很重要的。

“对很多日本人来说，只要定好规矩，他们就会去实践。因此义务化措施将会产生很大影响。现在‘奶爸’一词不大使用了，我觉得这是个好兆头。当男性干家务活和照顾孩子成为理所当然的事情之后，‘奶爸’这个词应该就会完全消失。”

受“奶爸”热潮等社会趋势的影响，男性参与育儿的意识越来越高，但由于制度性问题，现状并未随之迅速改变。在这种情况下，当务之急是让男性育儿休假义务化，但我们也不能坐等法律制度的修正，首先要从自己做起，从能做的事情中开始去尝试。男性的这种姿态，无疑将更好地构建良好的夫妻乃至家庭关系。

筒井淳也 简介

社会学家，立命馆大学产业社会系教授。一桥大学研究生院社会学研究科攻读博士课程。社会学博士。主要研究领域为计算社会学、家庭社会学、工作与生活的平衡等。著书有《结婚与家庭的未来——双职工社会的局限性》《工作与家庭 为什么在日本工作太累、生子不易？》等。

博客“社会学者研究笔记” http://jtsutsui.hatenablog.com/

FNN Prime online 2019年11月20日刊载，原文详见此处）

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