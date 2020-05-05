以高二为分水岭，年轻人的“东京梦”及重新发现地方魅力的重要性

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根深蒂固的“东京信仰”



城镇 居民 工作创生会议 (11月22日于首相官邸)

日本政府于2019年11月22日在首相官邸召开了“城镇 居民 工作创生会议”。此次会议针对人口骤减和超老龄化问题，就各地区如何发挥各自的地方特色，创建独立自主、可持续发展的社会进行了磋商。会议讨论的重要议题之一是改变东京单极化格局。

安倍首相在会议上表示：“我们要为有意到地方寻求机会的人们，特别是那些年轻人提供有力的支持。”不过，对于一直生活在城市的人来说，突然决定移居地方，内心一定会有很多不安。为此，安倍首相在提及增加地方相关人口的重要性时称：“开始可以先从建立某种关系入手，让他们仍旧居住在城市里，周末到地方兼职或从事副业，使其逐渐对地方产生留恋之情，为最终移居地方做好准备。”

为了鼓励人们从东京移居到地方，政府也一直在努力建构地方与城市间的匹配体系，对于那些以“U型、I型、J型”转弯(*1)的形式到地方创业或就业的人，给予最高300万日元的补助。

尽管如此，还是很难认为东京的单极化格局已得到改观，尤其是在年轻人中间，“东京信仰”依然根深蒂固。如今的年轻人究竟是如何看待“地方”的呢？ 有一项调查揭示了居住在地方和东京的年轻人的真实想法，饶有趣味。

升学之路的分水岭在高二年级

内阁官房城镇 居民 工作创生本部事务局在2019年6～8月间，以居住在地方（新潟、福冈、名古屋）和东京的年轻人为对象进行了集体采访。

采访对象中居住在地方的年轻人分布在新潟、福冈和名古屋，包括：①留在当地的大学生和专业培训学院的学生，②希望考入东京的大学或专业培训学院的高三学生；居住在东京的年轻人包括：①来自地方的大二、大三的学生，②东京的高三学生。每组分别对男女各6名学生进行了集体采访。

从采访结果可以看出一种倾向。探讨升学之路的过程全国的学生几乎都是相同的，以读高二时的9月为界，地方的高中生对东京的向往逐渐增强。

刚升入高一时，是留在地方还是去东京，学生们的志愿和之前并没有什么变化。可是从高二那年的夏天开始，学校的人生规划教育步入正轨，居住在地方的高中生逐渐呈现出向往东京的倾向。这其中有很多原因，如东京的大学、院系和专业具有更多的选项，东京各大学的校园开放活动，憧憬独立生活等等。

附带提一句，笔者的家乡在新潟，新潟县内的大学确实比东京要少得多。因此现实情况是，与东京比起来，要想根据偏差值(*2)和院系选择适合自己的大学，可选择的范围非常有限。

而且我本人非常向往东京的生活，高中时到东京参加校园开放活动，别说大学的环境了，光是从东京站到大学的路上，看到繁华的商业街和林立的高楼大厦，就已然对东京向往倍加，内心升起强烈的信念：一定要到这所大学来读书。不过遗憾的是最后考试没能通过，此后便再也没有见到过当时一心向往的风景。

选择留在地方的学生，其原因包括需要考虑家庭的经济状况和经济负担，父母和家人在当地生活，对一个人独自生活感到担忧等等。向往东京的高中生不在少数，而很多高中生对东京的生活感到不安也是事实。只不过有关负责人表示“听不到愿意选择地方的积极意见”，年轻人还是憧憬东京的生活，即使愿意留在地方，原因也大多倾向于负面。

思考地方的魅力

接受此次集体采访的很多年轻人表示：“日常生活中很少有机会思考自己的生活方式，也不会和朋友谈起。通过这次集体采访，我们得以重新审视自己家乡的优势。”

另外，也有大学生发表意见称：“能在上大学之前得到这样的机会就好了。这样的话，选择大学的方式也许会不一样。”

的确，现实情况恐怕正是如此，对于那些在应试压力下一门心思地考虑自己的偏差值和理想大学的高中生来讲，他们无暇仔细考虑自己是应该去东京，还是留在地方。

正因为如此，根据模拟考试的结果思考升学之路，无论如何都容易将目光投向选项更多的东京。况且，尽管人口减少和东京单极化格局等问题严重，但恐怕也不会有学生以这些问题为出发点去考虑自己的人生道路。

日本各地原本都有着独具特色的魅力，尽管如此，似乎对年轻人并没有产生吸引力；另一方面，年轻人们没有机会去考虑地方的魅力，这也是事实。生活在地方的年轻人应当拓宽视野，创造机会去重新认识自己的家乡——由此着手，我认为对纠正东京单极化格局才是至关重要的。

（富士电视台政治部 梅田一郎）

（FNN PRIME online4月22日掲載。日文原文）

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