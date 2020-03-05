QR二维码开发秘闻 二维码之父揭秘为何开放专利

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日常生活中不可或缺的QR二维码

QR二维码被广泛应用于网站登录，最近又用于无现金支付。

发明这种QR二维码的，是总部位于爱知县的日本电装公司技术人员。我们采访了QR二维码之父，了解到了令人惊讶的开发秘闻。

QR二维码如今已是无处不在，在日常生活中的方方面面得到广泛应用。比如无现金支付、登录网页等。最近甚至还出现了在墓碑上张贴记录着逝者信息的QR二维码的服务。

QR二维码，其实是爱知县的明星制造业企业电装公司，早在25年前就已经发明出来了。

现在已从电装公司的一个事业部独立出来成立子公司，叫DENSO WAVE公司，总部位于爱知县阿久比町。

QR二维码之父揭秘，发明契机是“围棋”

我们请QR二维码的开发者原昌宏谈谈开发的契机。

DENSO WAVE首席工程师 原昌宏：

QR二维码还没被发明出来的时候，我们的制造现场用条形码来管理零件。每次要连续读取8-10个的棒状条形码来获取信息。这样干，工作效率太低，操作人员多有抱怨，表示干得非常累。为此，我们决心开发一种一次能读取大量信息的编码，于是有了QR二维码。

QR二维码，原本是为汽车工厂的零件管理开发出来的。

其内含的信息量是条形码的200倍。其特征是纵横方向黑白相间的方块，通过黑白线条不同排列组合来表达信息。



QR二维码的信息量是条形码的200倍

只要用摄像头读取QR二维码就能打开网页登录网站，这是因为把网页的网址信息转化成了这种黑白方块。

而且，能被快速读取也是QR二维码的特征之一。其支持的文字量，如果按英文字母和数字算的话，最多可达4000字以上。

通过缩小方块大小或放大QR二维码本身，只要是在文字数量范围之内，可以制作出无数的组合图案。

这种设计的灵感，据说源自原昌宏在午间工休时玩的一种“游戏”。

原昌宏：

公司工间午休的时候，我喜欢玩围棋。在围棋的矩阵网格中放置白子和黑子，能便利地表达信息。这给了我带来了灵感。

原来，灵感是“围棋”。

以这种好玩心为契机发展出来的QR二维码，如今已广泛普及到不可或缺的程度。其广泛普及的背景，据说和当初的一个决断有关。

原昌宏：

就算有了很多QR二维码，但如果基础设施环境不完善也是白搭。而建设基础设施不是单靠电装公司一家就能够完成的事情。因此，为了让更多公司能加入进来，我们开放了QR二维码的专利。

抱着“先普及QR二维码”这种想法，电装公司特意开放了专利。于是，QR二维码陆续被其他企业所采用。

再加上带摄像头的手机快速普及的原因，QR二维码出现爆发式增长。

甚至还扩大应用到与安全相关的场景，比如购物支付方式，替代投币式存包柜钥匙等。

不断扩展的应用场景…银行、火车、无人超市

最近，其应用场景不断扩展到各种领域。

鹿儿岛银行试验引进的自动柜员机（ATM），不使用银行卡，只扫描记录有用户脸部信息的QR二维码方式，再通过自动柜员机内置摄像头验证，便可确认操作机器者是否为本人。

确认是本人就可以取出钱来，若非本人则无法取出。

东京都营地铁公司则在驶入站台的地铁车厢门上贴了QR二维码。

当站台的摄像头读取到这个QR二维码，防止乘客跌落轨道的站台防护门就会自动开启，形成联动。

本来，要想实现站台与车门的联动，需要花费上千万日元来改装。而采用这种QR二维码方式，只需花费几万日元就能搞定，大大削减了运营成本。

诞生于爱知县的此项发明，在国外也被广泛应用。位于美国西雅图州的无人超市“Amazon Go”，据说就是使用QR二维码来认证进入超市人员身份的。由于引进成本很低，在发展中国家，QR二维码正被广泛用于员工证件等身份证件的识别。

用途还远不止于此…开发者也很期待各种“超越想象的使用方式”

QR二维码从古老的围棋获得灵感而诞生，现已逐渐发展成为最先进的服务方式。作为开发者，原昌宏还期待它在哪些新领域发挥作用呢？

原昌宏：

发生灾害时，让个人持有记录个人医疗信息的QR二维码，这样在避难场所等地，人们可以通过读取二维码来接受适当的治疗。我很期待今后能在类似方面发挥作用。我觉得今后大家发挥各自智慧，很可能发掘出更多用途，也许有些用途是我们从未设想过的。那就再好不过了。

（东海电视台）

（FNN Prime online 2019年12月14日刊载，原文详见此处）

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